L’arrivo di Chivu in panchina cambia anche il mercato dell’Inter: il colpo era praticamente già deciso, il nuovo allenatore blocca tutto

Il dado è tratto ed ora si inizia a lavorare. Cristian Chivu prende il posto di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter: un cambio nel segno della continuità, perché – dopo averci provato con Fabregas – i nerazzurri hanno scelto un tecnico che utilizza un sistema di gioco simile a quello dell’allenatore piacentino.

La rosa non dovrà quindi essere completamente rivoluzionata, anche se qualche novità è prevista soprattutto in ottica ringiovanimento della squadra e per il futuro di alcuni giocatori. Tra chi si è visto (o si potrebbe vedere, il mercato è lungo) il destino cambiato dall’arrivo di Chivu c’è sicuramente Davide Frattesi. Per il centrocampista ex Sassuolo con Inzaghi in panchina c’era solo una possibilità: la cessione. Il rapporto tra i due era ai minimi termini anche a causa della discussione avvenuta durante la finale di Champions, quando il calciatore ha chiesto spiegazioni sul perché non abbia fatto ingresso in campo,

Con Chivu però le cose sono cambiate ed ora Frattesi aspetta di capire se il nuovo allenatore punterà su di lui oppure no. Cessione congelata dunque con la possibilità per il centrocampista di restare in nerazzurri.

Inter, niente cessione per Frattesi: stop per Raspadori

Si ferma quindi, almeno per il momento, la trattativa con il Napoli: gli azzurri sono fortemente interessati a Frattesi e proveranno a convincere l’Inter a cederlo, ma ad oggi la vendita del centrocampista è messa in stand-by.

Perde corpo così anche il possibile scambio con Giacomo Raspadori, attaccante che proprio Inzaghi avrebbe voluto in nerazzurro: cambia di allenatore e stop all’operazione Frattesi-Raspadori. A confermato è stato Fabrizio Romano che spiega che “se Simone Inzaghi fosse rimasto allenatore dell’Inter, un nome che si era valutato nell’ambito di un altro discorso era quello di Giacomo Raspadori“. Un nome che avrebbe potuto essere inserito “all’interno di un’operazione con Davide Frattesi“, calciatore che il Napoli ha provato a prendere già a gennaio. Una possibilità che c’era però con Inzaghi allenatore dell’Inter.

L’arrivo di Chivu ha cambiato le carte in tavola e stoppato, almeno per il momento, la possibile trattativa. Affare congelato con Frattesi che potrebbe riconquistare un posto nell’Inter: si aspetta il faccia a faccia tra centrocampista e tecnico e, magari, il Mondiale per club per capire quel che accadrà. Napoli (e Raspadori) restano alla finestra.