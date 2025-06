Non bastano più i derby sul campo. Anche fuori, tra i corridoi dei centri sportivi, nelle stanze delle trattative e nei salotti dei procuratori, Milan e Inter si preparano a dar vita a un’altra sfida, aspra e cruciale.

I nerazzurri non vincono una stracittadina da cinque incontri, ma il nuovo ciclo affidato a Massimiliano Allegri e Igli Tare punta a cambiare passo dopo una stagione deludente. Il primo nodo da sciogliere riguarda la difesa, vera croce nella stagione appena conclusa. Con 43 gol subiti, il Milan ha chiuso con la settima retroguardia della Serie A: troppe reti incassate per un club che ambisce a competere ai massimi livelli.

Anche l’Inter, orfana di Simone Inzaghi, sta aprendo un nuovo capitolo affidando la panchina a Cristian Chivu. La scelta dell’ex difensore rappresenta una scommessa tecnica e identitaria, che potrebbe riportare al centro del progetto giovani talenti e volti noti al calcio italiano. Entrambe le società milanesi sono quindi alla ricerca di certezze in difesa: i profili sondati sono molteplici, ma uno su tutti sembra accendere le fantasie dei due club.

Kim, l’idea che stuzzica Milano: è derby di mercato

Kim Min-Jae è più di un nome sulla lista. Il centrale sudcoreano ha già mostrato di saper dominare la Serie A, quando con il Napoli vinse lo scudetto da protagonista sotto la guida di Luciano Spalletti. Dopo il passaggio al Bayern Monaco, però, qualcosa si è inceppato: tra prestazioni altalenanti e problemi fisici, il rendimento non ha convinto la dirigenza bavarese, che ora lo considera cedibile. La richiesta supera i 30 milioni di euro, cifra necessaria per non generare minusvalenza. Il club tedesco non apre a prestiti, mentre l’ingaggio – tra fisso e bonus – può arrivare a toccare i 9 milioni l’anno. Un ostacolo non da poco, ma superabile se si trovasse un’intesa sulla formula o su una partecipazione all’ingaggio da parte del Bayern.

Il Milan, che ha già avviato un piano per ristrutturare la propria retroguardia con possibili addii eccellenti come quello di Theo Hernandez e Malick Thiaw, ha messo Kim in cima alla lista dei desideri. La stima di Allegri per il difensore è nota e Milano potrebbe rappresentare la destinazione perfetta per rilanciare la carriera del sudcoreano. Ma attenzione all’Inter. Nonostante non si parli ancora di un interesse formalizzato, i nerazzurri monitorano la situazione. Chivu, che conosce bene il ruolo e l’importanza di un leader difensivo, potrebbe spingere per un inserimento nella trattativa.