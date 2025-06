Il Milan guarda alla Premier League per il dopo-Leao: nel mirino un colpo che potrebbe rivelarsi una grande occasione di mercato

La società rossonera è pronta ad avviare la profonda rivoluzione a cui è chiamata dopo la stagione deludente appena trascorsa. In attesa dell’inizio ufficiale del calciomercato, la dirigenza di Milanello ha iniziato a valutare i primi profili per rinforzare tutti i reparti della nuova formazione guidata dal neo allenatore Massimiliano Allegri.

La rivoluzione del Milan passerà anche da un profondo rinnovamento della rosa: sono previste numerose partenze nel corso dell’estate. Da Theo Hernandez all’addio ormai concretizzato di Tijjani Reijnders al Mancherster City, la dirigenza rossonera è al lavoro per ridisegnare la squadra in vista della prossima stagione.

Con un reparto offensivo da rinforzare, non sono in bilico solo Tammy Abraham e il probabile addio di Luka Jovic: anche il futuro di Rafael Leao appare sempre più lontano dal Milan. Nonostante la richiesta del tecnico toscano di trattenerlo anche la prossima stagione, il Bayern Monaco sembrerebbe interessato a Rafael Leão e starebbe preparando un’offerta da 70 milioni di euro più il cartellino di un giocatore. Il Milan, però, valuta l’attaccante portoghese tra i 120 e i 130 milioni e, al momento, non intende privarsene.

Eppure, nonostante le riserve di Allegri, il Milan avrebbe già iniziato a pianificare il dopo-Leao, individuando il possibile sostituto proprio in Premier League.

Con l’addio di Leão, il Milan avrebbe sondato Jack Grealish, in uscita dal City

Jack Grealish potrebbe essere uno dei grandi colpi del prossimo calciomercato estivo. Il fantasista inglese, attualmente in forza al Manchester City, è ormai finito ai margini del progetto tecnico di Pep Guardiola. Ad oggi, il City è pronto a lasciarlo partire. I continui problemi fisici e un carattere piuttosto fumantino che ha spesso fatto discutere potrebbero costringere l’ex Aston Villa a dare l’addio definitivo al City.

Secondo quanto riportato da fonti inglesi come fichajes.net, il Manchester City sarebbe disposto a cederlo per circa 47 milioni di euro, molto meno rispetto ai 100 milioni spesi per acquistarlo. Una netta minusvalenza che però rappresenta una grande occasione per i club italiani.

In Italia, la Juventus è al momento la squadra più interessata: i bianconeri, forti del ritorno in Champions League e desiderosi di alzare il tasso tecnico della rosa, seguono con attenzione l’evolversi della situazione. Il profilo di Grealish sarebbe ideale per arricchire il reparto offensivo e dare nuove soluzioni tattiche al futuro tecnico.

Attenzione però anche al Milan, che potrebbe fare un tentativo in caso di partenza di Rafael Leao. La dirigenza sta valutando con attenzione il profilo di Grealish come possibile erede del portoghese, per garantire estro, tecnica e personalità sulle fasce.

Per Grealish, la Serie A potrebbe rappresentare una seconda occasione importante, dopo un biennio sotto le aspettative. La sfida nel campionato italiano e il desiderio di rilanciarsi in vista dei Mondiali potrebbero spingere il giocatore a valutare seriamente un trasferimento nel nostro campionato.