Il Napoli ha trovato il successore ideale di Kvaratkshelia: Luciano Spalletti non può essere contento, ecco perché.

Il Napoli è riuscito a vincere lo scudetto nonostante a gennaio abbia perso un giocatore determinante come Khvicha Kvaratkshelia. La qualità dell’attaccante georgiano si è vista tutta nella finale di Champions League stravinta dal PSG contro l’Inter: nel 5-0 rifilato dai parigini a Lautaro e compagni c’è anche la firma dell’ex partenopeo, protagonista di una gara eccellente sotto tutti i punti di vista.

Il Napoli non ha mai realmente sostituito Kvaratkshelia: nel mercato invernale è arrivato Okafor ma è fin troppo chiaro come Conte abbia bisogno di un elemento di maggiore spessore. Stando agli ultimi rumors sembra che i partenopei abbiano finalmente individuato il profilo giusto: probabilmente la scelta non piacerà a Luciano Spalletti, CT della Nazionale italiana ed ex allenatore del Napoli.

Il ‘nuovo Kvaratskhelia’ è infatti uno di quelli che ha fatto pezzi l’Italia nel match di venerdì sera in Norvegia. Antonio Nusa, classe 2005, ha messo a segno la seconda rete nel 3-0 che i nordici hanno rifilato agli azzurri. Il 20enne milita nel Lipsia: arrivato nel club della Red Bull la scorsa estate, Nusa ha concluso la sua prima stagione con il Lipsia con 36 presenze e 5 reti tra Bundesliga e coppe.

Napoli: pressing sul post Kvara, ha appena distrutto Spalletti

Proprio un anno fa in lizza per assicurarsi le prestazioni del talentuoso norvegese c’era anche il Napoli. Alla fine Giovanni Manna, ds dei partenopei, non ha affondato il colpo e il giocatore si è così accasato in Germania dopo diverse stagioni in Belgio con il Club Brugge. Il Napoli ha però continuato a seguirlo molto attentamente e l’annata positiva con il Lipsia non ha fatto altro che accrescere l’interesse dei campioni d’Italia in carica.

Secondo vari rumors l’intenzione dei partenopei è quella di riprendere i contatti e provare a capire la fattibilità dell’operazione. Un percorso che fin qui appare pieno di ostacoli: Antonio Nusa ha un contratto con il Lipsia fino al 2029 e il club tedesco non ha alcuna intenzione a lasciarlo partire, se non di fronte a cifre irrinunciabili.

Il suo valore di mercato è di circa 30 milioni di euro ma è facile immaginare che dopo la prestazione super contro l’Italia il prezzo sia destinato a salire ulteriormente: il Napoli è avvisato, per il sostituto di Kvara bisogna mettere mano al portafogli.