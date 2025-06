Svolta clamorosa nel futuro di Gigio Donnarumma: ora può davvero finire all’Inter, il tradimento è epocale.

Tra i grandi protagonisti del trionfo in Champions League del Paris Saint-Germain c’è sicuramente Gigio Donnarumma. Una stagione di livello assoluto, quella del portiere azzurro, che ha potuto così celebrare il primo Triplete della sua carriera. Nella finale contro l’Inter, vinta 5-0 dal PSG, Donnarumma è stato praticamente spettatore del match: l’unico intervento (su Thuram) è arrivato sul 4-0, quando ormai il risultato era ampiamente acquisito.

L’estremo difensore, classe 1999, ha fatto sapere di trovarsi molto bene a Parigi e di ritenere il Paris Saint-Germain la prima opzione per il futuro. Tuttavia il contratto dell’ex Milan con il PSG scade nel 2026 e finora ogni tentativo di arrivare a un rinnovo non è andato in porto. Non a caso Donnarumma non esclude un giorno di fare rientro in Italia: “Magari un giorno sì, è il mio Paese, adesso però mi godo il momento“.

Ma cosa potrebbe succedere se il PSG e il portiere campano non riuscissero a raggiungere un’intesa? A quel punto Donnarumma potrebbe lasciare Parigi già in questo calciomercato estivo. Uno scenario che rappresenterebbe una doppia beffa per il Milan, che già nell’estate 2021 ha dovuto accettare di veder andare via il proprio numero uno a parametro zero.

Donnarumma all’Inter: beffa atroce per il Milan

Stando a quanto riferito da ‘Le Parisien’, infatti, pare che il PSG abbia già individuato il potenziale sostituto di Donnarumma. Il club del presidente Nasser Al-Khelaifi ha infatti messo nel mirino Lucas Chevalier, portiere del Lille che il 7 novembre 2024 – dopo aver militato a lungo nelle Nazionali giovanili – è stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore.

In tempi abbastanza recenti era stato proprio il Milan a chiedere informazioni su Chevalier: l’addio di Mike Maignan è un’ipotesi e per questo i rossoneri vorrebbero infatti cautelarsi con un portiere di ottimo livello. L’inserimento del PSG rischia però di far saltare completamente i piani del Diavolo.

Ma non è soltanto questo che preoccupa i tifosi milanisti. I rumors, infatti, rivelano che Donnarumma è uno dei primi obiettivi dell’Inter per la porta. Sommer ha ormai 36 anni e per questo Marotta e Ausilio vorrebbero convincere l’estremo difensore dei parigini a trasferirsi in nerazzurro. Per il Milan si tratterebbe di un’ulteriore beffa: dopo il burrascoso addio di quattro anni fa anche lo smacco di vedere Donnarumma con i ‘cugini’.