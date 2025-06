Il Milan riparte da Massimiliano Allegri e prepara la rivoluzione: Leao verso l’addio, il Bayern Monaco fa sul serio.

Non è più tempo di bilanci, il Milan guarda avanti. Dopo una stagione che ha lasciato solo macerie dal punto di vista emotivo e tecnico, in casa rossonera si apre ufficialmente il cantiere per la ricostruzione. I segnali sono chiari, inequivocabili.

Non si tratta di piccoli ritocchi o di cambi di facciata: qui c’è da ripensare l’intero progetto. E infatti, la prima grande mossa è arrivata in panchina, con il ritorno di Massimiliano Allegri, pronto a riprendersi la scena in quella che fu la sua prima grande casa.

Milan si allo scambio per Leao

Il nome di Allegri è stato accolto con una combinazione di curiosità e scetticismo. Dopo l’addio alla Juventus e un’esperienza finale poco esaltante, per Max si tratta di un’occasione di riscatto. E per il Milan, l’opportunità di affidarsi a un tecnico esperto, pragmatico, che conosce la pressione e sa come gestirla. Però, serve dargli una squadra all’altezza. E su questo punto, la situazione si complica. Perché mentre il club lavora all’identità del nuovo progetto, i pezzi pregiati cominciano a guardarsi intorno.

Il primo a salutare potrebbe essere Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, che doveva essere uno dei perni del futuro rossonero, è finito nel mirino di diversi club europei e non è detto che resti a lungo. Ma la vera scossa è arrivata nelle ultime ore, con la notizia che ha fatto sussultare i tifosi: Rafael Leao potrebbe lasciare Milano. E stavolta l’offerta è concreta, pesante, quasi irrinunciabile.

Il Bayern Monaco è tornato a fare sul serio. Dopo settimane di contatti esplorativi, i bavaresi avrebbero messo sul piatto una proposta che si avvicina alla tripla cifra. Si parla di 75 milioni di euro cash, a cui andrebbe aggiunta una contropartita tecnica a scelta tra tre nomi di assoluto spessore: Kim Min-jae, ex Napoli e attualmente in uscita dal club tedesco, Kingsley Coman o Leon Goretzka. Un pacchetto che sfiorerebbe i 100 milioni complessivi, una cifra che farebbe vacillare chiunque, soprattutto in un momento in cui il Milan ha bisogno di rifinanziare il proprio rilancio.

La cessione di Leao, per quanto dolorosa, potrebbe diventare il punto di partenza per una nuova era. Allegri ha bisogno di un gruppo funzionale, non solo di stelle isolate. E magari, proprio attraverso questo tipo di operazioni, si potrebbe costruire una squadra più solida, meno dipendente dai colpi individuali e più pronta a competere su più fronti.

Il Milan, oggi, è chiamato a scegliere: trattenere a tutti i costi i propri big e rischiare un’altra stagione deludente, oppure sacrificare qualcosa per rimettere in piedi un progetto credibile. Allegri aspetta, i tifosi pure. E il mercato, come sempre, detta il ritmo.