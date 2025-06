Una nuova difesa per Cristian Chivu: l’Inter si presenterà con novità importanti nel pacchetto arretrato, occhio allo scambio per l’ex Juventus

L’Inter lavora al nuovo corso. Via Inzaghi, dentro Chivu, ma soprattutto ringiovanire la rosa: questo l’obiettivo che Oaktree ha dato a Marotta e Ausilio che ora avranno il compito di centrarlo non facendo perdere di competitività alla squadra.

Le prime mosse dei dirigenti hanno già portato a due acquisti ufficiali: sono arrivati il croato Susic e il brasiliano Luis Henrique, due giovani che andranno a dare nuova linfa alla squadra nerazzurra. Gli arrivi però non sono finiti e l’Inter sta provando a sfruttare ancora la finestra di mercato per il Mondiale per club (chiuderà il 10 giugno) per regalare a Chivu altri rinforzi i vista della rassegna iridata che partirà la prossima settimana.

Servirà un attaccante e il nome sul quale stanno lavorando è Bonny: tutto rinviato, invece, per la difesa dove pure ci saranno diverse operazioni. Acerbi e de Vrij sono in scadenza di contratto e potrebbero andare via, Bisseck ha numerose offerte e potrebbe essere ceduto. Proprio il tedesco potrebbe finire all’interno di uno scambio con l’ex Juventus.

Inter, idea di scambio con Bisseck: occhi su Dragusin

Il centrale tedesco ha molti ammiratori soprattutto in Premier League ed è lì che potrebbe sbarcare: il Tottenham fa sul serio per lui e, per diminuire la richiesta dell’Inter (si parla di 50-60 milioni) si fa strada l’idea di uno scambio.

È quello che porterebbe a Milano Radu Dragusin, 23 anni, difensore rumeno con un passato anche alla Juventus (quattro presenze in prima squadra). Il centrale conosce già la Serie A e non avrebbe bisogno di ambientarsi, anche se viene da un infortunio al ginocchio (rottura del legamento) ed è ancora alle prese con il recupero. Non gioca da febbraio e, secondo il suo agente, tornerà non prima di agosto. Un rischio dunque per i nerazzurri, anche se il rapporto tra Chivu e il procuratore di Dragusin potrebbe agevolare le cose.

Pista da seguire, nonostante lo stesso Florin Manea ha spiegato che le indiscrezioni sui nerazzurri “sono solo speculazioni” e che al momento l’ipotesi più probabile è la permanenza al Tottenham. Il mercato però offre sempre sorprese e l’interesse degli Spurs per Bisseck potrebbe aprire la strada ad uno scambio con Dragusin che avrebbe così la possibilità di tornare in Italia e mettersi a disposizione di un suo connazionale.