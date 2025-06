La stagione appena conclusa ha rappresentato per Federico Chiesa una delle più complesse della sua carriera e, di fatto, quella che ha abbassato drasticamente il valore del suo cartellino.

Dopo il trasferimento al Liverpool, accolto inizialmente con entusiasmo sia da parte del giocatore che della stampa britannica, l’ex esterno di Juventus e Fiorentina si è ritrovato presto in una realtà che ha faticato ad accoglierlo realmente. L’ambiente anglosassone, con le sue dinamiche tattiche e comunicative, non ha mai fatto da sfondo ideale per un calciatore che ha sempre dato il meglio in contesti più tecnici e meno fisicamente esasperati. I numeri lo confermano: in Premier League, Chiesa ha collezionato appena 6 presenze e zero gol, per un totale di soli 104 minuti giocati.

Le sue prestazioni si sono concentrate quasi esclusivamente nelle coppe, dove ha mostrato qualche sprazzo del suo talento: 2 reti e 2 assist complessivi tra Champions League, FA Cup ed EFL Cup. Ma troppo poco per convincere l’allenatore Arne Slot, che lo ha utilizzato col contagocce. Un ruolo marginale, dunque, per un calciatore che fino a pochi anni fa era considerato un riferimento del calcio italiano, reduce da un Europeo vinto da protagonista con la Nazionale. L’esperienza inglese non ha portato i frutti sperati e ora il classe ’97 riflette sul futuro, con un desiderio sempre più chiaro: tornare in Italia. Un ritorno in Serie A che non sarebbe solo un’operazione di mercato, ma una vera e propria necessità per rilanciarsi.

Chiesa all’Inter, regalo per Christian Chivu

Ad aprire ufficialmente la pista che porta a un possibile ritorno in Italia di Federico Chiesa è stato l’insider di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo profilo X ha confermato: “La priorità di Chiesa è quella di tornare in Serie A. Diversi top club italiani hanno già chiesto informazioni al Liverpool sulle condizioni del trasferimento.” E tra questi club spunta con forza il nome dell’Inter. Il club nerazzurro, in attesa dell’annuncio ufficiale di Cristian Chivu come nuovo tecnico, avrebbe già avuto un confronto preliminare con lui anche in chiave mercato. E il nome di Chiesa, da sempre molto stimato dal presidente Beppe Marotta, è tornato sul tavolo con grande interesse. Già ai tempi della Fiorentina, Marotta aveva manifestato apprezzamento per il talento dell’esterno toscano, poi sfumato alla Juventus.

Ora però lo scenario è radicalmente cambiato. Se due anni fa il cartellino di Chiesa superava i 70 milioni di euro, oggi – complice il contratto in scadenza nel 2026, le prestazioni altalenanti e i pochi minuti accumulati – il suo valore si è drasticamente ridotto, arrivando a una stima attorno ai 18-20 milioni. Una cifra decisamente più accessibile per le casse dell’Inter, che guarda con attenzione all’opportunità di portare a Milano un giocatore voglioso di riscatto e ancora nel pieno della sua maturità calcistica. Nulla è ancora deciso, ma i segnali sono chiari: Federico Chiesa vuole rientrare in Italia e l’Inter è tra le più serie candidate ad accoglierlo.