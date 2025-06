Corsa contro il tempo per regalare a Chivu un altro rinforzo in vista del Mondiale per club: Marotta stringe per il terzo colpo dell’Inter

Susic il primo, affare chiuso con la stagione ancora in corso. Luis Henrique il secondo, dopo un corteggiamento durato settimane. Saranno loro i due volti nuovi dell’Inter al Mondiale per club, anche se Marotta vuole sfruttare le ultime ore di questa straordinaria finestra di mercato per calare il tris. Il presidente nerazzurro, insieme al direttore sportivo Ausilio, è al lavoro per garantire a Cristian Chivu un altro rinforzo in vista del torneo iridato che partirà per i nerazzurri il 18 giugno.

C’è tempo fino a domani sera per chiudere un’altra operazione e il nome sul quale si sta lavorando è uno solo: Ange-Yoan Bonny. Il profilo ideale per il nuovo corso voluto da Oaktree, improntato sui giovani: appena 21 anni, già esperienza nel massimo campionato, l’attaccante francese ha dalla sua anche il fatto di conoscere il nuovo allenatore nerazzurro.

Ecco allora che l’Inter è balzata in pole rispetto a Napoli e Juventus, che pure seguono il 21enne transalpino, e sta provando ad accelerare per far sì che Chivu lo possa avere a disposizione già negli Stati Uniti.

Inter, assalto a Bonny: si prova a chiudere entro domani

La disponibilità economica c’è: dopo aver incassato i premi Champions, l’Inter chiuderà il bilancio in attivo ed ha la possibilità di fare un altro colpo dopo i 37 milioni spesi per Susic ed Henrique. Il Parma chiede 25 milioni di euro e i dirigenti nerazzurri sono al lavoro con quelli ducali per spuntare la formula migliore.

Il tempo a disposizione non è molto, visto che domani chiuderà la finestra di mercato straordinaria voluta dalla Fifa per il Mondiale per club, e l’Inter sta cercando di fare tutto il possibile per far sì che Bonny si metta a disposizione di Chivu fin da subito. Corsa contro il tempo, ma senza alcun tipo di ultimatum: non dovesse essere trovato l’accordo entro domani, i nerazzurri non molleranno il calciatore e tratteranno ugualmente per portarlo a Milano nella prossima stagione.

Le prossime ore potrebbero essere cruciali con i contatti per la risoluzione del contratto di Chivu che favoriranno i dialoghi tra i club anche per la questione Bonny. È lui l’attaccante che Marotta vuole fare come regalo al tecnico prima del Mondiale: il tempo stringe e l’Inter spera di chiudere in tempo.