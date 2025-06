Luciano Spalletti lascerà l’Italia dopo la sfida con la Moldova e spunta già la panchina in Serie A: ritorno immediato

La disfatta è di quelle che fanno storie: la Norvegia che asfalta l’Italia non è una notizia che passa inosservata e non possono essere le parole del presidente federale Gabriele Gravina a cambiare le cose.

Parlare dei norvegesi come una ‘corazzata’ pur di salvare la poltrona è un qualcosa davvero che va oltre il buon senso e non può bastare definire Haaland e compagni, per quanto forti, come una delle migliori nazionali al mondo. Il problema non è tanto la forza della Norvegia, quanto la pochezza (di atteggiamento prima che di tecnica e tattica) mostrata dall’Italia.

Una pochezza che, al di là di come andrà la sfida di questa sera contro la Moldova, ha portato all’addio di Luciano Spalletti alla Nazionale. L’allenatore di Certaldo, arrivato nell’estate 2023 dopo le dimissioni di Mancini, ha collezionato un fallimento dietro l’altro: fuori in malo modo agli Europei, fuori ai quarti dalla Nations League, partenza disastrosa nella qualificazione ai Mondiali.

Un rendimento che ha portato la Federazione a decidere di non confermarlo alla guida dell’Italia: l’esonero è arrivato già dopo la disfatta norvegese ed è stato annunciato dallo stesso Spalletti in conferenza. Un addio con il ‘paracadute’, almeno stando ad alcune indiscrezioni che sono arrivate nei giorni scorsi.

Spalletti lascia l’Italia: è pronto per la Juventus

Spalletti alla Juventus. A lanciare la bomba è il giornalista Paolo Ziliani che ha pubblicato un articolo nel quale illustra uno scenario che potrebbe materializzarsi nei prossimi giorni.

Ziliani scrive prima della notizia dell’esonero e parla delle possibilidimissioni di Spalletti dopo Italia-Moldova ed azzarda un ritorno di Mancini come commissario tecnico. Ma non è finita qui perché il tecnico toscano potrebbe anche far “sapere a Madama (la Juventus, ndr) di essere libero”. Ecco che lo scenario è completo, soltanto un’impressione – specifica il giornalista – che poi entra nel dettaglio.

“È una sensazione maturata dopo aver letto le dichiarazioni di Roberto Mancini che di colpo si riscopre addolorato per l’errore fatto due estati fa abbandonando la nazionale”. Dichiarazioni, aggiunge Ziliani “seguite dalle parole del c.t. Spalletti che al termine di Norvegia-Italia aveva la faccia di chi sa che sta andando incontro a un frontale”.

L’addio di Spalletti all’Italia si è già verificato e mentre in Nazionale dovrebbe arrivare Ranieri, per Spalletti si profila la suggestione Juventus. Il tecnico di Certaldo in bianconero, per Ziliani è possibile: “Lo vedremo presto sulla panchina della Juventus? Come si dice in questi casi, chi vivrà vedrà”.