Dopo l’addio alla Nazionale con l’esonero annunciato prima della gara con la Moldova, Spalletti può ripartire subito: c’è la Juventus

Fine della corsa. Luciano Spalletti ha salutato tutti dopo la partita contro la Moldova. L’esonero, annuncio dallo stesso ct nella conferenza pre-match mentre il presidente Gravina avrebbe preferito rimandare tutto a dopo l’incontro, pone fine ad un’esperienza di due anni e poche soddisfazioni.

Dal fallimentare europeo alla debacle in terra norvegese, Spalletti non è riuscito mai ad entrare in sintonia con il mondo azzurro ed ora toccherà ad un altro (probabilmente Ranieri) provare a portare la Nazionale ai Mondiali. Niente più Italia per il tecnico di Certaldo che ha già fatto sapere di accettare la risoluzione del contratto, evitando così ulteriori problemi e spesi per la Figc.

Una intenzione che potrebbe favorire anche il suo ritorno in panchina e da questo punto di vista si stanno intensificando le voci su un suo possibile approdo alla Juventus. Se n’è parlato già subito dopo la sconfitta con la Norvegia, poi dopo l’esonero le indiscrezioni si sono moltiplicate e l’idea di uno Spalletti sulla panchina bianconera ha preso corpo.

Spalletti alla Juventus, si moltiplicano le voci

Da suggestione a possibile notizia il passo è stato molto breve. La Juventus ha confermato la fiducia a Tudor almeno per il Mondiale per club, ma l’allenatore croato è comunque sotto esame, nonostante Comolli e Chiellini siano convinti del suo operato.

Basterà per salvarlo ora che c’è l’occasione Spalletti? La domanda è legittima e una risposta arriva dal profilo Instagram di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Fine. Esonerato da Gravina. Domani in panchina, poi l’addio. La Juve ha risolto il problema dell’allenatore. Spalletti” ha scritto il giorno prima di Italia-Moldova.

Una considerazione che però non è isolata. Anche Marco Piccari, giornalista di TMW Radio, afferma che la pista Spalletti-Juve è da tenere d’occhio, mentre dalla Rai arrivano indicazioni contrarie. Ciro Venerato, infatti, ha spiegato che la Juventus vuole continuare con Tudor e non prenderebbe in considerazione la possibilità di affidare la panchina ad altri tecnici: “Chiellini mi ha confermato – le sue parole – che anche dopo il Mondiale per club l’allenatore sarà Tudor“. Andrà davvero così?

I prossimi giorni fugheranno ogni dubbio con l’ormai ex ct Spalletti che potrebbe ricominciare dalla Juventus. Suggestione o notizia vera e propria, lo si scoprirà molto presto.