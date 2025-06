Per la Juventus il mercato fatica a decollare: i bianconeri sembrano tagliati fuori, ha aperto al trasferimento al Napoli di Conte

Tutto come prima. Se non ci saranno accelerazioni nelle prossime ore (e nulla lascia presagire che accadrà), la Juventus si presenterà al Mondiale per club senza alcun nuovo acquisto.

Qualche ritorno dal prestito, ma nessun volto nuovo per Igor Tudor. La società bianconera ha dovuto pensare ad altro in queste settimane, con la riorganizzazione societaria che ha portato alla guida del club Comolli e Chiellini, con l’addio di Giuntoli. Le discussioni sull’allenatore hanno poi fatto il resto: Antonio Conte, corteggiato a lungo da Madama, ha scelto di restare a Napoli ed ai bianconeri non è rimasto che confermare Tudor in panchina.

Il no del tecnico salentino al ritorno alla Juventus è stato pesante da digerire ed ha un po’ cambiato i piani della dirigenza bianconera che si è presa queste settimane per valutare con attenzione la posizione e il lavoro di Tudor. Il croato dovrà fare i conti con la suggestione Spalletti, intanto però dovrà affrontare la rassegna iridata senza nessun rinforzo, anzi qualche obiettivo sembra anche essere venuto meno.

Juventus, Ndoye sceglie Napoli: “È una cosa bella”

Mentre la pista Osimhen si è improvvisamente riaperta con il no del nigeriano all’Al Hilal di Inzaghi, sembrano affievolirsi le possibilità di mettere le mani su Dan Ndoye. L’attaccante svizzero è stato uno dei protagonisti della bella stagione del Bologna, culminata con la vittoria della coppa Italia.

Il 24enne piace molto al Napoli, oltre che alla Juventus, e proprio la pista azzurra sembra essere quella più concreta. A farlo capire le sue recenti dichiarazioni sulla possibilità di andare nella squadra campione d’Italia: “Non so dove dove giocherò -ha dichiarato nei giorni scorsi dal ritiro della Svizzera -, ma è sempre una cosa bella quando la squadra che vince lo scudetto e ha un allenatore come Conte che ti vuole“.

Parole confermate poi dalle indiscrezioni provenienti dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui Ndoye avrebbe scelto di vestire la maglia del Napoli e sarebbe pronto anche a forzare la mano con il Bologna pur di accelerare il trasferimento, saltato lo scorso gennaio per l’intransigenza rossoblù. Niente Juventus, dunque, con i bianconeri che incassano un’altra ‘sconfitta’ con gli azzurri e meditano vendetta: da Osimhen a David, le occasioni per prendersi la rivincita non mancano di certo.