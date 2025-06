Piero Ausilio sembra ormai essersi convinto a puntare su di lui: che beffa per la Juve, ormai ha scelto l’Inter.

Juventus e Inter saranno certamente tra le protagoniste di questo calciomercato estivo. I bianconeri hanno necessità di rinforzare la rosa per tornare a competere per il titolo, mentre i nerazzurri necessitano di ringiovanire l’organico mantenendo però il livello molto alto raggiunto in queste ultime stagioni. Molto probabilmente le due grandi rivali si sfideranno anche per obiettivi di mercato comuni.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Giovanni Leoni, giovane difensore italiano che nell’annata appena conclusa si è messo in luce con il Parma. Sul talento dei ducali sono piombate proprio Juventus e Inter: entrambe vogliono rafforzare il reparto arretrato con un giocatore che riesce già a dare garanzie di rendimento nonostante i soli 18 anni di età.

Tuttavia, stando agli ultimi rumors, sembra che Piero Ausilio abbia messo gli occhi anche su un altro prospetto molto interessante che in passato ha indossato la maglia bianconera. L’ultima idea in casa Inter risponde al nome di Koni De Winter, difensore classe 2002 che nelle ultime due stagioni ha fatto molto bene con la maglia del Genoa.

Dalla Juve all’Inter: sgarbo nerazzurro alla Signora

Dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Lierse e Zulte Waregem, nel 2018 il difensore è approdato alla Juventus diventando così il primo giocatore belga nella storia di Madama. Con la Juve non ha però trovato spazio: solo due presenze in Champions League, oltre alle 31 con la Juventus U23 (con due reti realizzate).

Nella stagione 2022/2023 i bianconeri lo hanno ceduto in prestito all’Empoli, mentre l’anno successivo De Winter ha lasciato definitivamente Torino per trasferirsi al Genoa. Con il Grifone, che ha versato 8 milioni di euro più di 2 di bonus nelle casse juventine, il difensore belga è cresciuto sempre più, diventando uno dei perni della difesa genoana.

L’ex Juve ha un contratto con il Genoa fino al 2028. Il club ligure lo valuta oggi tra i 25 e i 30 milioni di euro: una cifra che l’Inter potrebbe provare ad abbassare con l’inserimento di qualche contropartita gradita ai rossoblu. Uno dei nomi proposti da Marotta e Ausilio potrebbe essere Pio Esposito (19 gol stagionali con lo Spezia): il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha detto in un’intervista al Secolo XIX che il giovane attaccante è uno di quelli che il club segue con attenzione.