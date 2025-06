Dopo una stagione da dimenticare, l’Inter prova a rialzare la testa con un nuovo allenatore e un mercato in fermento.

La stagione appena conclusa ha lasciato più lividi che soddisfazioni in casa Inter. Nessun trofeo in bacheca, una Serie A conclusa con tanti rimpianti e una Champions League che, invece di consacrare il gruppo, ha finito per demolirne l’autostima con una batosta difficile da digerire.

I tifosi, infatti, si aspettavano molto di più da una squadra che sulla carta sembrava attrezzata per vincere. E invece, a distanza di qualche settimana, quello che rimane è solo l’amarezza. Una delusione cocente, aggravata da una finale di Champions giocata in modo disastroso contro il Paris Saint-Germain, finita con un umiliante 5 a 0 che ancora brucia sulla pelle dei tifosi nerazzurri.

Inter decisa sul mercato

Quella partita, senza ombra di dubbio, ha rappresentato il punto più basso di una stagione già complicata. La squadra è sembrata confusa, svuotata, incapace di reagire. Una resa totale, su tutti i fronti. E da lì, com’era prevedibile, sono partite le riflessioni. Simone Inzaghi, ormai arrivato a fine corsa sulla panchina interista, ha lasciato l’incarico subito dopo la disfatta europea. Un addio inevitabile, ma comunque carico di tensione, perché qualcosa si era rotto da tempo. Il gruppo non seguiva più, e la società ha capito che era arrivato il momento di cambiare rotta.

Così si apre un nuovo capitolo, affidato a un volto noto ma tutto da testare: Cristian Chivu. Ex bandiera nerazzurra, reduce da buoni risultati nelle giovanili, avrà il compito di rimettere insieme i pezzi e dare un’identità nuova a una squadra che ha smarrito convinzione e coesione. Non sarà un compito semplice, questo è chiaro, però la società sembra volerlo sostenere con forza, soprattutto intervenendo in maniera decisa sul mercato. Perché il vero segnale di discontinuità, a questo punto, passa dai nomi che verranno messi a disposizione del nuovo tecnico.

Il mercato dell’Inter è già in fermento. Alcuni calciatori sono praticamente con la valigia in mano. Altri, molti altri, potrebbero arrivare. Qualcuno è già arrivato, è vero, ma quello che fa rumore oggi è un nome che spunta con sempre più insistenza tra le pieghe delle trattative estive. Si tratta di un attaccante giovane, potente, con una buona conoscenza della Serie A e un passato recente non proprio brillante in Premier League. Un profilo che ha bisogno di rilanciarsi e che potrebbe trovare nell’Inter la piattaforma ideale per ripartire.

Il riferimento, neanche troppo velato, è a Rasmus Højlund. Il centravanti danese, ex Atalanta, sembra ormai ai margini del progetto del Manchester United. Non ha convinto del tutto nella sua prima stagione in Inghilterra e, secondo quanto trapela, potrebbe addirittura essere messo fuori rosa se non accetterà una delle offerte in arrivo. Una situazione tesa, quasi surreale, considerando che solo un anno fa lo United lo aveva pagato a peso d’oro per strapparlo alla Dea. Ma nel calcio, si sa, tutto può cambiare in fretta.

L’Inter sta valutando seriamente l’operazione, perché l’occasione è ghiotta. Højlund conosce il campionato, ha margini di crescita importanti e potrebbe diventare il punto di riferimento del nuovo corso firmato Chivu. Certo, ci sarà da capire la formula dell’affare, perché l’investimento non è da poco, però il segnale che arriva è chiaro: i nerazzurri vogliono tornare protagonisti, e per farlo sono pronti a scommettere su chi ha fame di riscatto.

Dopo una stagione così amara, la dirigenza sa di non poter più sbagliare. Il pubblico è deluso, sì, ma anche impaziente di vedere una squadra capace di lottare di nuovo per qualcosa che conti. L’arrivo di Chivu segna una rottura netta con il recente passato, mentre l’interesse per Højlund conferma la voglia di puntare su profili giovani e affamati. Il nuovo corso è cominciato. Ora resta solo da capire dove porterà.