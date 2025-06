Il Milan è chiamato a trovare il post-Maignan: arriva dalla Francia il sostituto dell’estremo difensore rossonero

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri alla guida tecnica e con Igli Tare a capo della dirigenza sportiva, il Milan dovrà iniziare a tornare ad ambire ai piani alti della classifica, puntando necessariamente alla Champions League già dal prossimo anno. Con la rivoluzione interna che sta avviando la società rossonera, diversi pilastri della rosa del Diavolo sono in procinto di voltare pagina per una nuova esperienza fuori da Milanello.

Non solo Theo Hernandez sarebbe in partenza già in estate, ma anche Mike Maignan. Il destino del portiere francese al Milan sembra ormai ai titoli di coda. Con il contratto in scadenza nel 2026 il portiere rossonero ora desidera la Premier League: le sirene inglesi provenienti dal Chelsea hanno convinto il numero 16 milanista, che sembrerebbe vicino a fare le valigie già nei prossimi giorni.

I Blues in queste ore hanno intenzione di chiudere definitivamente l’operazione con l’estremo difensore della Nazionale francese. Stando alle ultime voci di mercato il Chelsea avrebbe rilanciato per Maignan, per una cifra di 21 milioni di euro. Una proposta allettante che pone anche il primo interrogativo, chi erediterà il posto di titolare tra i pali del Milan?

Il post-Maignan arriva dalla Franca: un nome su tutti

Nonostante le richieste di Massimiliano Allegri di trattenere il portiere, Maignan sembra ormai aver deciso: partirà in estate alla volta di Londra. La volontà del capitano rossonero è anche quella di disputare la Champions League, qualificazione mancata invece dal Milan per la prossima stagione. Il destino di Mike Maignan sembra ormai lontano da Milan, e in caso di addio ufficiale Igli Tare dovrà cercare un sostituto di livello.

Zion Suzuki e Mile Svilar sono due nomi finiti sui taccuini del club rossonero per il post-Maignan. Il primo portiere, attualmente in forza al Parma, sembra esser stato blindato dai ducali che negano qualsiasi partenza del loro estremo difensore titolare. Situazione analoga riguarda Svilar, portiere della Roma con cui ha anche ricevuto la nomina di miglior goalkeeper della passata stagione di Serie A.

Il classe 1999 della Roma, in scadenza di contratto nel 2026, sembrerebbe vicino al rinnovo con il club giallorosso, che ha risposto con un secco “no” all’interesse del Milan.

Data la situazione che è andata a crearsi, il Milan dovrà fare nuove valutazioni per fornire un sostituto di alto livello, e tra i profili sondati dalla dirigenza rossonera c’è anche quello di Lucas Perri: portiere brasiliano, ma con passaporto italiano, attualmente all’Olympique Lione. Un nome che potrebbe rivalersi una buona scelta in caso di addio di Maignan.