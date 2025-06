È già derby, e non solo in campo. Il calciomercato estivo 2025 promette scintille tra Inter e Milan, protagoniste di due rivoluzioni in panchina che potrebbero ridisegnare gli equilibri della Serie A.

A Milanello, il ritorno di Massimiliano Allegri segna l’inizio di una nuova era dopo una stagione disastrosa, chiusa senza acuti e con un gruppo visibilmente in affanno sotto il profilo motivazionale. A San Siro, sponda nerazzurra, è il turno di Cristian Chivu, promosso alla guida della prima squadra dopo l’addio di Simone Inzaghi, volato in Arabia per allenare l’Al-Hilal.

Una sfida nella sfida, dove non bastano moduli e tattiche: servono nomi, progetti, idee vincenti. Allegri dovrà rifondare un Milan in crisi d’identità, mentre Chivu, alla sua prima vera esperienza sulla panchina di una big, ha il compito di proseguire quanto costruito dal predecessore, pur dando un’impronta personale. Ed è proprio l’ex difensore rumeno ad aver già messo un primo punto nella lista dei desideri nerazzurri, puntando su un profilo che non è nuovo agli occhi dei cugini: un talento che solo pochi mesi fa era finito nel radar rossonero.

L’Inter sgambetta i cugini: Mosquera è più di una suggestione

Si chiama Cristhian Mosquera, ha 20 anni ed è una delle pedine più interessanti del mercato estivo. Difensore centrale spagnolo di origini colombiane, sotto contratto fino al 2026 con il Valencia, Mosquera è al centro di una vera e propria asta internazionale. Il club spagnolo sta tentando un ultimo disperato approccio per rinnovare il contratto, ma le possibilità sono ridotte al minimo: se non arriverà la firma, sarà cessione immediata per evitare l’addio a parametro zero tra un anno. Sulle sue tracce si era mosso da tempo il Milan, interessato a ringiovanire il reparto difensivo. Ma ora è l’Inter a spingere forte sull’acceleratore.

Chivu, che ha già avuto modo di seguire da vicino giovani talenti durante l’esperienza al Parma, sembra deciso a bruciare la concorrenza. E non solo quella italiana. Anche il Lipsia è sul giocatore, e avrebbe già messo sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma che potrebbe non spaventare la nuova dirigenza nerazzurra, determinata a costruire un futuro solido attorno a giocatori giovani e già pronti per palcoscenici internazionali. Mosquera, del resto, rappresenta un investimento ad alto rendimento: rapido, intelligente tatticamente, e con margini di crescita elevatissimi. Per l’Inter può essere il primo colpo dell’era Chivu, (Sucic ed Henrique di fatto non lo sono) e al tempo stesso un segnale forte ai cugini rossoneri.