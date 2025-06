In casa Inter il lavoro non si ferma mai. Con Giovanni Leoni sempre in cima alla lista e un altro rinforzo in canna per il reparto avanzato, Beppe Marotta e Piero Ausilio continuano a muoversi sottotraccia per garantire a Cristian Chivu una rosa all’altezza delle ambizioni nerazzurre.

La nuova era è appena iniziata, ma la pressione è già alle stelle: l’eredità di Simone Inzaghi, approdato in Arabia Saudita, pesa e richiede risposte immediate, tanto sul piano tattico quanto sul mercato. La priorità, adesso, è blindare la retroguardia. Complice il possibile addio di Yann Bisseck, finito nel mirino di club inglesi e tedeschi, e il futuro ancora da chiarire di Francesco Acerbi, l’Inter è pronta a intervenire con decisione per rinnovare un reparto che negli ultimi anni ha rappresentato una delle colonne portanti del progetto.

Le sirene dal Medio Oriente potrebbero coinvolgere anche altri top player della rosa, per questo a Viale della Liberazione si ragiona con largo anticipo e massima lucidità. Proprio per questo motivo, nonostante il focus resti su Leoni, la dirigenza ha allargato il campo a nuove soluzioni. L’obiettivo è chiaro: portare a Milano un difensore che possa garantire qualità, personalità e capacità di adattamento immediato ai meccanismi di gioco.

Tramonta l’ipotesi Lucumì: l’Atletico Madrid paga la clausola

Tra i profili più seguiti c’è quello di Jhon Lucumì, centrale colombiano del Bologna, reduce da una stagione eccellente. Con 44 presenze, 1 gol e 1 assist, il classe 1998 ha dimostrato di poter reggere il confronto con gli attaccanti più pericolosi del campionato, guadagnandosi l’attenzione di numerosi top club. Forte fisicamente, intelligente tatticamente e dotato di buona tecnica, Lucumì è considerato un difensore moderno, in grado di interpretare con efficacia entrambe le fasi di gioco. L’Inter ha messo gli occhi su di lui già da tempo, ma il prezzo è un ostacolo non da poco. Il Bologna, infatti, ha inserito nel contratto una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, cifra che i rossoblù chiedono integralmente per lasciarlo partire.

A complicare ulteriormente i piani dei nerazzurri, c’è ora la minaccia concreta dell’Atletico Madrid, pronto – secondo quanto filtra dalla Spagna – a versare l’intero importo della clausola per portare Lucumì in Liga. Il club emiliano, dal canto suo, sta cercando di trattenere il giocatore con un possibile prolungamento del contratto, sfruttando un’opzione interna che consentirebbe di estendere la scadenza fino al 2027. Tuttavia, la pressione del mercato è fortissima, e la tentazione per Lucumì di compiere il salto in una big potrebbe rivelarsi irresistibile. L’Inter, dunque, è chiamata a una mossa rapida e decisa, per evitare di perdere un altro obiettivo strategico in un’estate che si preannuncia infuocata.