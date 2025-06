Gianluigi Donnarumma pensa al ritorno in Serie A: dopo il Mondiale per Club con il PSG si deciderà il suo futuro.

Gianluigi Donnarumma è tornato al centro del mercato, anche se il campo per ora resta la sua priorità assoluta. Il portiere della Nazionale, oggi al Paris Saint-Germain, è pronto a vivere l’esperienza del Mondiale per Club con i colori del club parigino.

Intanto intorno a lui si muove un vortice di voci, suggestioni e trattative potenziali che fanno immaginare scenari clamorosi già a partire dalla prossima stagione. Perché, inutile girarci intorno, l’ipotesi di un ritorno in Serie A è sempre più concreta.

Donnarumma in serie A, dopo il mondiale per club l’accordo

Il contratto che lega Donnarumma al PSG scadrà nel 2026. E già questo basterebbe per mettere in allarme i grandi club europei, pronti ad approfittare di una situazione che potrebbe diventare una ghiotta occasione a parametro zero. Ma c’è un altro aspetto da considerare: il rinnovo è tutt’altro che scontato. Il portiere ha fatto sapere di volere almeno 10 milioni di euro a stagione, cifra che al momento il club parigino non sembra intenzionato a garantire. Una distanza netta, che pesa e che rende incerto ogni discorso futuro.

Per adesso, tutto è rimandato a dopo il Mondiale per Club. Donnarumma ha deciso di mettere da parte le questioni contrattuali per concentrarsi solo sul campo, consapevole che quella competizione sarà una vetrina importante e un’occasione per mostrare – ancora una volta – di essere uno dei migliori nel suo ruolo. Poi, una volta terminato l’impegno, si siederà al tavolo con la dirigenza del PSG per parlare concretamente del suo futuro.

Nel frattempo, però, c’è chi osserva e si muove sotto traccia. Una big italiana sta facendo pressioni concrete per riportarlo in Serie A. Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno, ma questa volta la situazione contrattuale e il momento particolare del PSG rendono l’operazione più realistica. Donnarumma, dal canto suo, non ha mai nascosto il legame con l’Italia, e la prospettiva di tornare a essere protagonista nel suo paese lo affascina, eccome.

E poi c’è la Juventus. I bianconeri stanno monitorando la situazione con grande attenzione. L’idea di mettere tra i pali un portiere giovane, già esperto e italiano piace molto alla dirigenza. Se Donnarumma dovesse davvero arrivare a scadenza, la Juve potrebbe decidere di investire tutto il budget sul suo ingaggio, senza dover spendere un euro per il cartellino.

Una mossa che avrebbe perfettamente senso, anche in ottica di costruzione a lungo termine. Insomma, nulla è ancora deciso, ma il futuro di Donnarumma è più aperto che mai. E il richiamo dell’Italia, questa volta, potrebbe essere troppo forte per essere ignorato.