A Milanello l’aria di rivoluzione è sempre più pesante. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, unito all’investitura di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, ha aperto ufficialmente una nuova fase.

Ma invece di entusiasmo, il clima che si respira è quello di una lenta, ma inesorabile, disgregazione dell’ossatura che aveva riportato il Milan ai vertici della Serie A solo qualche stagione fa. A farne le spese sono, come spesso accade, i pezzi pregiati della rosa. Dopo l’addio ormai ufficiale di Tijjani Reijnders, destinato alla Premier League, a preoccupare sono soprattutto le situazioni di Mike Maignan e Theo Hernandez. Il portiere francese ha già raggiunto un’intesa con il Chelsea e il Milan, pur di non perderlo a parametro zero come già accaduto con Donnarumma, è pronto a trattare per una cifra attorno ai 25 milioni.

Ma è sulla fascia sinistra che potrebbe consumarsi l’addio più amaro: quello di Theo. Se l’eventuale arrivo di Luka Modric, ventilato nelle ultime ore, rappresenterebbe un colpo suggestivo sul piano dell’immagine, non può certo compensare l’impoverimento tecnico che una doppia partenza di questo calibro comporterebbe. Il Milan rischia di smontarsi prima ancora di essersi ricostruito e i tifosi cominciano a chiedersi: il progetto è davvero pronto per un rilancio o si sta tornando indietro?

Theo Hernandez ha detto sì all’Atletico: il Milan resiste

Theo Hernandez ha scelto: vuole tornare in Spagna, vuole tornare a casa. Dopo aver rifiutato una sontuosa offerta dall’Al Hilal – triennale da 18 milioni netti a stagione – e dopo un tentativo diretto dell’ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, il terzino francese ha deciso di chiudere la porta all’Arabia e spalancarla all’Atletico Madrid. È lì che vuole giocare, è con i Colchoneros che vuole rilanciarsi, con l’ambizione di tornare a essere uno dei top nel suo ruolo. L’accordo tra l’entourage del giocatore e il club spagnolo è già stato trovato. Il problema, ora, è convincere il Milan. I rossoneri continuano a valutare Theo almeno 30 milioni di euro. Una cifra che l’Atletico, almeno per ora, non è intenzionato a sborsare per intero.

Prima ha provato ad ammorbidire la trattativa proponendo una contropartita tecnica – Nahuel Molina, ex Udinese – poi ha presentato un’offerta cash da 17 milioni. Entrambe rifiutate senza troppi giri di parole da via Aldo Rossi. I contatti però non si sono interrotti. Le parti stanno cercando una soluzione, consapevoli che la volontà del giocatore rischia di diventare decisiva. Theo ha ancora mercato, ma soprattutto ha motivazioni: vuole rilanciarsi, vuole la Liga, vuole l’Atletico. Il Milan, stretto nella morsa delle sue stesse esigenze finanziarie, potrebbe presto cedere.