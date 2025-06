Il conto alla rovescia per il Mondiale per Club è quasi terminato e, una volta archiviata la rassegna internazionale, l’Inter è pronta a entrare nel vivo della sua rivoluzione.

Non si tratta solo di un cambio in panchina, con Cristian Chivu subentrato a Simone Inzaghi, ma di un rinnovamento profondo, pianificato nei minimi dettagli da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. I due dirigenti, consapevoli dell’età media troppo elevata della rosa, sono determinati a dare un’impronta giovane e sostenibile alla squadra nerazzurra. Il percorso che l’Inter ha seguito fino alla finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain ha evidenziato i limiti strutturali di una rosa esperta ma logorata.

La trasferta saudita di Inzaghi è stata solo il primo atto di un’estate che si preannuncia movimentata: le sirene dell’Arabia Saudita continuano a risuonare dalle parti di Appiano Gentile, dove alcuni top player – Barella compreso – sono corteggiati da club disposti a investire cifre folli. Eppure, dalle parti di viale della Liberazione la strategia è chiara: eventuali addii dovranno essere funzionali a un progetto che guarda al futuro. La priorità per Marotta resta una: ringiovanire. Per farlo, però, serve visione. E servono scelte coraggiose.

Leoni e Mosquera all’Inter: Acerbi e Bisseck salutano

I due nomi cerchiati in rosso sulla lista di Marotta e Ausilio sono Giovanni Leoni e Cristhian Mosquera. Due difensori dal talento cristallino e dalle caratteristiche complementari, entrambi con una valutazione di circa 20 milioni di euro ciascuno. L’identikit perfetto per la nuova Inter: giovani, futuribili, già pronti per imporsi a grandi livelli. Leoni, classe 2006, ha mostrato una personalità fuori dal comune nella seconda parte della stagione con il Parma, schierato proprio da Chivu al centro della difesa a tre. Il tecnico romeno, che lo conosce da vicino, ne ha apprezzato le qualità tecniche e la solidità mentale. A soli 18 anni, l’azzurrino ha scalato le gerarchie dei gialloblù e ora si prepara a un salto che potrebbe portarlo direttamente a San Siro.

Diverso ma altrettanto intrigante il profilo di Mosquera, 20 anni, spagnolo di origini colombiane in forza al Valencia. Difensore versatile, abituato a giocare sia come centrale che come braccetto, ha già accumulato esperienza nella Liga e ha fatto sapere al club che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026. Una situazione che spinge il Valencia a cederlo, per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. I due, insieme, fanno la stessa età di Francesco Acerbi, il veterano che potrebbe lasciare l’Inter a fine Mondiale, con il club pronto ad attivare i canali in uscita. Anche Yann Bisseck è in bilico: l’interesse dalla Premier League è concreto e potrebbe generare una plusvalenza importante. Chivu ha dato il via libera. Ora tocca a Marotta completare l’opera.