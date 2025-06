L’Inter prepara un colpo in attacco, scelto il nuovo bomber. Secondo i bookmaker l’annuncio è ormai imminente.

Che la finale di Champions League persa sia stata un punto di rottura per l’Inter è un pensiero che, ormai, non fa più nemmeno rumore. È una consapevolezza che ha preso forma negli occhi di chi quella notte l’ha vissuta, nei silenzi post partita, e anche nelle scelte che la dirigenza nerazzurra sta facendo in queste settimane.

Senza ombra di dubbio, quello è stato lo spartiacque. Non tanto per demeriti o mancanze, quanto per un ciclo che, naturalmente, ha esaurito la sua forza propulsiva. E adesso è tempo di ricostruire.

L’Inter ha scelto il suo attaccante

Non è detto che sia un processo doloroso. Anzi, in casa Inter c’è voglia di rinnovarsi con intelligenza, mettendo al centro un progetto che guardi avanti, anche al costo di sacrificare alcuni equilibri del passato. Il punto di partenza, com’è ovvio, è l’area tecnica. Chivu arriva sulla panchina nerazzurra, ma attorno a lui il contesto sta cambiando. E uno dei segnali più chiari arriva proprio dal mercato.

Già, perché l’Inter ha deciso su chi puntare per rinnovare il suo attacco. Il nome circola da settimane, anche se ufficialmente nessuno si è sbilanciato. Però c’è chi ha iniziato a fare le proprie previsioni. E non parliamo solo di giornalisti o addetti ai lavori. Anche i bookmaker hanno preso posizione. Su Better e Betflag, ad esempio, l’arrivo a Milano di Rasmus Hojlund è dato a quota 2. Il che, per chi mastica scommesse, è praticamente un indizio grosso quanto una casa.

Il danese del Manchester United, reduce da una stagione in chiaroscuro, è considerato il profilo giusto per aprire una nuova fase. Giovane, potente, ancora in fase di maturazione ma con un potenziale evidente. Un attaccante che potrebbe portare freschezza e fame, due qualità che, dopo anni di gestione di campioni navigati, potrebbero diventare la vera arma segreta per rilanciarsi in Europa.

Non è tutto. Tra le opzioni in corsa, anche Santiago Castro del Bologna attira l’attenzione. Per gli scommettitori, il suo approdo in nerazzurro paga 2,75. Una cifra più alta, ma comunque significativa. Castro è il classico nome che piace a chi ama puntare sul talento ancora grezzo, sul colpo che potrebbe sorprendere tutti.

Il mercato, si sa, è fatto di attese, trattative, ripensamenti. Però quando iniziano a muoversi anche i bookmaker, qualche segnale arriva. E se state pensando che possa essere il momento giusto per scommettere su un nuovo numero nove in maglia Inter, beh, forse non è poi un’idea così azzardata.