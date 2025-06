Dopo una stagione piena di rimpianti e colpi mancati, l’Inter si tuffa in un mercato bollente per rimettere insieme i pezzi e ripartire.

Senza ombra di dubbio, l’annata appena conclusa per l’Inter è stata una delle più amare degli ultimi anni. Un campionato gettato al vento, perso più per demeriti propri che per reali meriti del Napoli. Sì, perché se è vero che gli azzurri hanno mantenuto una certa costanza, è altrettanto evidente come i nerazzurri abbiano sprecato troppe occasioni.

I nerazzurri sono incappati in blackout inspiegabili nei momenti chiave. Errori individuali, scelte discutibili e una fragilità mentale che ha inciso parecchio. Alla fine, l’amarezza per uno scudetto che sembrava alla portata è stata solo l’inizio.

Mercato Inter ecco chi arriva per Chivu

Il vero crollo è arrivato nella notte europea che doveva consacrare il progetto tecnico guidato da Simone Inzaghi. Una finale di Champions che sulla carta appariva già proibitiva, ma che in campo ha assunto i contorni di un’umiliazione. Il PSG ha dominato senza pietà, travolgendo l’Inter con un clamoroso 5 a 0 che ha lasciato senza parole anche i più ottimisti. Una disfatta tecnica, tattica e anche emotiva. I nerazzurri non sono mai davvero entrati in partita, apparsi confusi, scarichi, quasi rassegnati di fronte a un avversario più forte ma soprattutto più determinato. Un tracollo che ha lasciato il segno.

E da lì, inevitabilmente, qualcosa si è rotto. Inzaghi ha scelto di salutare, accettando una proposta faraonica arrivata dall’Arabia Saudita. Una scelta che, a ben vedere, ha sollevato più di un sospiro di sollievo in casa Inter. Il feeling con l’ambiente si era ormai esaurito, e serviva una scossa. La società ha deciso di puntare su una figura giovane e ambiziosa: Cristian Chivu. L’ex difensore, da anni nel settore giovanile, con una esperienza al Parma, prende ora le redini della prima squadra con l’obiettivo di riportare entusiasmo e un’identità precisa. Una scommessa? Forse sì, però c’è anche chi dice che ci voleva proprio qualcuno come lui per riaccendere la scintilla.

Nel frattempo, il mercato nerazzurro si è acceso eccome. L’Inter è tra le squadre più attive sul fronte trattative. Serve rinforzare la difesa, ringiovanire la rosa, inserire profili affamati. In questo senso, uno dei nomi che circola con insistenza è quello di Lorenzo Comuzzo. Il giovane centrale della Fiorentina è reduce da una stagione convincente e ha attirato l’attenzione non solo dei nerazzurri, ma anche di Juventus e Napoli. Il problema, però, è che la Viola si è mossa in anticipo: il difensore ha appena rinnovato il contratto, una mossa che ha blindato il talento e complicato le trattative.

La Fiorentina ora parte da una valutazione monstre: 50 milioni di euro. Una cifra che spaventa un po’, soprattutto se consideriamo che si tratta di un ragazzo ancora in fase di crescita. Però il potenziale c’è, e le big lo sanno. L’Inter sta cercando di capire se esistano margini per abbassare il prezzo, magari con l’inserimento di contropartite tecniche o dilazioni di pagamento. Comuzzo piace perché abbina fisico, letture intelligenti e un piede educato, qualità sempre più rare nei centrali moderni.

Non sarà semplice spuntarla, anche perché la concorrenza non manca. Juventus e Napoli osservano attentamente, pronti a inserirsi se i nerazzurri tentennano. La partita, insomma, è appena cominciata. E come spesso accade in queste situazioni, si giocherà più fuori dal campo che dentro. Una cosa, però, è chiara: l’Inter non può permettersi altri passi falsi. Dopo una stagione del genere, serve rialzarsi subito. Anche e soprattutto partendo dal mercato.