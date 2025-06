Addio Leao, il club è pronto a pagare la clausola del calciatore, che avrebbe già dato il suo sì. Ci si prepara perciò all’addio al portoghese

La dirigenza rossonera ha le idee chiare: lavorare sulle cessioni per avere un buon margine in vista dei prossimi acquisti che arriveranno in estate. Dopo la cessione da record di Tijjani Reijnders al Manchester City, Tare e Furlani sono impegnati ad incontrare procuratori e agenti per sistemare la rosa da consegnare poi a Massimiliano Allegri.

Il subentro dell’allenatore livornese alla guida tecnica milanista ha dato un forte impatto soprattutto sul fronte delle future strategie di mercato della società in entrata e in uscita. Uno dei nodi da sciogliere riguarda l’uscita di alcuni big rossoneri, vicini più all’addio che alla permanenza, come Theo Hernandez, Mike Maignan, e anche l’esterno offensivo Rafael Leao.

Stando alle ultime voci di mercato l’attaccante portoghese era finito sui taccuini del Bayern Monaco, che avevano sondato il classe 1999 per rimpiazzare Sané in uscita dai bavaresi. Ma secondo gli ultimi rumors, per Leao il Milan chiederebbe una cifra faraonica che ha fatto fortemente vacillare i tedeschi, al momento interessati ad un’altra punta di diamante della Liga.

Bayern Monaco, l’ipotesi Leao si allontana: Nico Williams dice sì ai bavaresi

Il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Nico Williams dell’Athletic Bilbao. I Campioni di Germania in carica hanno dovuto salutare Leroy Sané in partenza per la Turchia al Galatasaray, e sono in cerca del suo sostituto: tra i profili sondati Nico Williams e Rafael Leao avrebbero destato l’interesse del club di Monaco.

L’opzione Leao, seppur interessante per il Bayern Monaco, rappresenterebbe una scelta economicamente poco vantaggiosa: il Milan è disposto a cedere l’esterno portoghese solo ad una cifra irrifiutabile di circa 100 milioni di euro. Una richiesta monstre che forse i bavaresi non sono disposti ad accettare, e sono quindi costretti a virare su altri profili.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Nico Williams avrebbe accettato il trasferimento in Baviera: il club tedesco ha iniziato a valutare il pagamento della clausola fissata a 60 milioni. Nico Williams, legato da un contratto con l’Athletic Club fino al 2027, è un giocatore estremamente corteggiato non solo in Liga tra Barcellona e Real Madrid, ma anche in Premier e in Arabia Saudita.

Date le enormi potenzialità del giovane, tanti club internazionali si sono fatti avanti per accalappiarsi il talento della Nazionale spagnola, soprattutto il Bayern Monaco che sembrerebbe davvero interessato a chiudere con il giocatore che avrebbe anche la possibilità di giocare l’ambita Champions League.