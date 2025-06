L’addio di Theo Hernandez al Milan non è più un’ipotesi assurda, e ancora meno lo è il possibile coinvolgimento interista.

Il Milan, con l’arrivo di Massimiliano Allegri, vuole inevitabilmente tornare al top del calcio italiano. Per farlo, però, non sarà sufficiente l’arrivo dell’allenatore livornese.

Serviranno dei cambiamenti, con la rosa rossonera che punta a diventare più competitiva e cerca di raggiungere anche nuovi stimoli dopo tante difficoltà e delusioni che l’hanno attanagliata nelle ultime stagioni. Anche qualche big potrebbe partire, per fare spazio a nuovi giocatori.

A partire da Theo Hernandez, eroe del 19° scudetto del Milan, che potrebbe lasciare Milanello per andare altrove. Non sono poche le squadre interessate al laterale sinistro, ma una in particolare potrebbe ingaggiarlo nelle prossime settimane: fra le altre cose, e questo non piacerà a molti tifosi del Milan, potrebbe andare a finire in un club dove si trova anche un grande interista.

Milan, l’addio di Theo è possibile: dove potrebbe andare

L’agente di Theo Hernandez è stato molto chiaro sul futuro del suo giocatore in orbita Atletico Madrid: “Speriamo”. Le parole in questione, riportate da Marca, risuonano con forza nel calciomercato, soprattutto perché a questo punto Theo Hernandez potrebbe davvero lasciare il Milan nell’estate 2025. La trattativa, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è aperta da tempo e il Milan sembra deciso a cedere il calciatore francese.

Di fatto, i rossoneri avrebbero accettato la proposta dell’Al-Hilal da 30 milioni di euro più bonus, qualora lo stesso Hernandez non avesse detto no agli arabi che nella prossima stagione saranno guidati dall’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Il messaggio sembra chiaro, quindi, Theo vuole rimanere nel calcio che conta, in Europa. E l’Atletico Madrid potrebbe rappresentare una meta più che gradita ai suoi occhi.

Anche perché c’è da dire che il calciatore rossonero è già stato un giocatore dei Colchoneros; ha giocato in biancorosso nelle giovanili e nel 2017 è stato ceduto al Real Madrid per 28 milioni di euro, per poi passare al Milan e vincere lo scudetto nel 2021/22 sotto la guida di Stefano Pioli (più una Supercoppa italiana nel 2025). L’Atletico madrid potrebbe offrire al Diavolo una cifra che si aggira attorno ai 20 o ai 25 milioni, quindi un po’ inferiore a quella dell’Al-Hilal ma facendo leva sulla volontà di Theo Hernandez. Che, fra l’altro, a Madrid troverebbe un grande ex interista: Diego Simeone, il tecnico dei grandi rivali del Real Madrid. Staremo a vedere come si risolveranno le cose, anche se pare chiaro che Theo non è più al centro del progetto Milan.