L’Inter prepara un nuovo ciclo dopo la batosta in Champions. Calhanoglu pronto per l’Arabia arriva il sostituto.

A volte servono schiaffi duri per svegliarsi. E quello arrivato nella finale di Champions League è stato devastante. Un 5-0 senza appello contro il PSG che ha lasciato il segno non solo sul tabellino, ma soprattutto dentro l’anima del gruppo.

In campo, i nerazzurri non sono mai sembrati davvero dentro la partita. Troppo lenti, troppo prevedibili, troppo stanchi. Una squadra spenta, in evidente fase calante, che ha lasciato l’amaro in bocca a tifosi e dirigenti. E da lì, inevitabilmente, qualcosa si è rotto. L’addio di Simone Inzaghi era nell’aria e si è concretizzato nel giro di poche ore, ma la vera rivoluzione è appena iniziata.

Calhanoglu sacrificato ma c’è già il sostituto

L’Inter sa di non poter più rimandare il ricambio generazionale. Ci sono giocatori che hanno dato tanto, ma che non possono essere il volto della nuova Inter. Serve freschezza, fame, energie nuove. Cristian Chivu, promosso alla guida tecnica, sarà l’uomo chiamato a dare forma a questo nuovo progetto. Giovane, cresciuto nel mondo Inter, con idee moderne e una mentalità già ben chiara. Ma per costruire, serve prima liberare. Ed è qui che entrano in gioco le scelte dolorose, ma necessarie.

Uno dei nomi caldi è quello di Hakan Calhanoglu. Regista tecnico e ordinato, ha rappresentato negli ultimi due anni una colonna del centrocampo interista. Però, tra l’ingaggio pesante e un ciclo che sembra essersi chiuso, la società starebbe valutando la sua cessione. Si parla di Arabia Saudita, dove alcuni club sarebbero pronti a mettere sul piatto cifre molto alte. L’Inter ascolta, anche perché la plusvalenza sarebbe importante, e permetterebbe di finanziare parte della ricostruzione.

Il nome che prende quota come potenziale sostituto è quello di Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Classe 2001, visione di gioco, piedi educati e margini di crescita notevoli. È un profilo che piace molto a Chivu e che si inserirebbe bene in un progetto tecnico più dinamico e giovane. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, l’Inter starebbe lavorando su un’idea di scambio con Kristjan Asllani, giocatore apprezzato da Juric e dalla dirigenza granata. Uno scambio alla pari che potrebbe sbloccare l’operazione senza impattare troppo sui bilanci.

Senza ombra di dubbio, l’Inter ha compreso che non basta rattoppare qua e là. Serve una ripartenza strutturata, anche dal punto di vista anagrafico. E il centrocampo è solo uno dei primi tasselli da sistemare. L’estate è lunga, e tutto può ancora succedere, però una cosa è certa: dopo la caduta europea, a Milano si vuole ripartire con una squadra diversa. Più affamata, più veloce, più giovane. E questa volta, senza compromessi.