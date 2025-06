Il futuro di Dusan Vlahovic ancora tutto da scrivere: la Juventus non può tenerlo a certe condizioni, può finire al Milan

Resta o va via? L’interrogativo fino a qualche giorno fa aveva una risposta scontata: Vlahovic via dalla Juventus era (quasi) una certezza.

Ora le cose sono cambiate o almeno potrebbero cambiare: Tudor vorrebbe il serbo ancora con sé, Comolli ha spiegato di voler parlare con il calciatore, ma il problema è rappresentato dall’ingaggio che il prossimo anno toccherà 12 milioni di euro con contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Tradotto in maniera sintetica: senza rinnovo, con ribasso dell’ingaggio, il matrimonio è destinato a finire. Alla proposta di abbassarsi lo stipendio Vlahovic finora ha sempre risposto picche ed allora il destino, nonostante tutto, sembra essere segnato: il serbo alla Juventus, salvo colpi di scena, non può restare.

Il problema è rappresentato dal fatto che di offerte vere e proprie, ad oggi, non sono arrivate alla Juventus: l’unica è quella del Fenerbahce, una destinazione che però non convince il calciatore. Ora però sembra farsi strada anche la possibilità di restare in Italia, con il Milan che potrebbe far partire l’assalto al 9 bianconero nelle prossime settimane.

Vlahovic al Milan: la Juventus può dire sì

A raccontare del possibile interesse rossonero per Dusan Vlahovic è il giornalista Emanuele Cammaroto intervenuto a TiAmoCalciomercato. Cammaroto ha spiegato che “il Milan sta lavorando sulla prima punta“, ricordando come “Allegri conosce molto bene Vlahovic…“.

Insomma, il classico 2+2 che potrebbe aprire la strada ad una trattativa: certo, anche nell’eventuale approdo in rossonero, Vlahovic dovrebbe rivedere al ribasso le proprie pretese economiche. Difficile che il Milan possa garantirgli uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione ed allora i dubbi sulla possibilità che l’assalto vada in porto sono più che legittimi. Anche perché, da Torino non farebbero certo salti di gioia nel cedere il proprio attaccante ad una diretta concorrente.

Di certo, novità si avranno soltanto a luglio: complicato immaginare che la Juventus impegnata nel Mondiale del club ufficializzi la cessione di Vlahovic con il torneo ancora in corsa. Se ne riparlerà, dunque, quando i bianconeri avranno terminato la loro avventura negli Stati Uniti, con il Milan pronto ad approfittare alla finestra. Santiago Gimenez, infatti, non basta ad Allegri che vuole un altro bomber per il suo attacco: il re del ‘corto muso’, vuole un bomber di razza per rilanciare i rossoneri al vertice del calcio italiano.