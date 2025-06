Il destino di un attaccante di Serie A è ancora tutto da scrivere: Allegri lo osserva da vicino, anticipando l’Inter e non solo

Il futuro di un attaccante della Serie A sembra incerto, con Massimiliano Allegri che sta valutando diversi talenti per rinforzare l’attacco del Milan. Il tecnico toscano vorrebbe rinforzare il reparto offensivo della prossima stagione, e ha iniziato a muovere i primi passi sul mercato per puntare i colpi migliori.

Tra questi, anche Alfred Gudmundsson, uno dei migliori attaccanti del campionato e in attesa di conoscere il suo destino. Sono giorni concitati per il giocatore e le stesse pretendenti: entro la prossima settimana la Fiorentina dovrà dare una definitiva risposta per quanto riguarda il futuro dell’ex Genoa. Il termine ultimo per il riscatto è fissato per il 18 di giugno.

Il trequartista islandese, data una stagione alquanto altalenante, non ha convinto appieno la dirigenza viola che alle attuali condizioni non riscatterà il classe 1997: i 17 milioni richiesti la scorsa estate dai rossoblù per cederlo a titolo definitivo sono ritenuti una cifra troppo alta.

In questo scenario la Fiorentina si appresta ad accogliere il ritorno di Stefano Pioli in panchina: l’ex Milan, corteggiato anche dalla Federazione italiana per il post-Spalletti, dovrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza in terra saudita all’Al-Nassr. In caso di ritorno di Stefano Pioli alla guida tecnica della Fiorentina, anche lo stesso allenatore avrà voce in capitolo sulla permanenza o meno del numero 10.

Gudmundsson in uscita dalla Viola, si inserisce il Milan di Allegri

Non solo il Milan, anche l’Inter e la Juventus hanno sondato l’attaccante islandese in caso di addio alla Fiorentina. I tre big club avevano mostrato interesse ancor prima dell’approdo di Gudmundsson alla Fiorentina. La società di Commisso è chiamata a fare delle profonde riflessioni sul giocatore: la situazione potrebbe rivelarsi diversa nel caso in cui il Grifone decidesse di venire incontro ai toscani sul fronte economico.

Se il Genoa decidesse di abbassare la cifra per il riscatto del giocatore, la Fiorentina potrebbe valutare con maggior attenzione l’acquisto a titolo definitivo, nonostante Gudmundsson non abbia convinto del tutto la società toscana per discontinuità e infortuni, dopo aver già speso lo scorso anno 6 milioni di euro per il prestito oneroso dell’attaccante della nazionale islandese.

Sono infatti 8 le reti siglate e 3 gli assist forniti dal numero 10 viola in 33 match disputati, un dato inferiore rispetto alle aspettative iniziali. Il talento del 27enne però è innegabile ed allora Allegri aspetterà il 18, pronto ad andare all’assalto se non dovesse arrivare il riscatto viola.