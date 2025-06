Inter, Juventus e Napoli: le big italiane tutte a caccia dello stesso calciatore, i nerazzurri chiudono con sette milioni in meno

È un mercato che si preannuncia scoppiettante quello che ci accompagnerà fino al termine di agosto. Le big di Serie A hanno tutte necessità di inserire rinforzi importanti nelle proprie rose. Deve farlo il Napoli campione d’Italia con Antonio Conte che ha chiesto a De Laurentiis nuovi acquisti per poter competere in Italia ed Europa, venendo subito accontentato con De Bruyne.

Deve farlo la Juventus che ha confermato Tudor e deve ora mettergli a disposizione una squadra che possa lottare per il titolo. Deve farlo anche l’Inter che ha la necessità di ringiovanire la rosa al servizio di Chivu, senza però perdere di competitività. Tutte e tre le big dovrebbe intervenire nel reparto avanzato e sono alla ricerca di un bomber di livello importante. Un bomber come Jonathan David, uno dei calciatori più ambiti di questo mercato.

In scadenza con il Lille, può arrivare gratis, anche se l’esborso per la sua firma non sarà indifferente: tra bonus alla forma e ingaggio si parla di un investimento che può arrivare anche a toccare i 50 milioni di euro. Quindici i milioni chiesti alla firma, secondo le ultime indiscrezioni, almeno sei l’anno per cinque anni per l’ingaggio desiderato dal calciatore. E proprio il canadese potrebbe essere il colpo di mercato dell’Inter.

David all’Inter: ecco come può arrivare

A parlare dell’ipotesi Jonathan David per l’Inter è il giornalista Gian Luca Rossi, intervenuto a TeleLombardia.

Parlando del mercato dell’Inter e della necessità di arrivare ad almeno due attaccanti, Rossi ha analizato la situazione con Bonny come obiettivo, ma non soltanto. “L’Inter se riuscisse a fare un’operazione alla Thuram – le sue dichiarazioni – con otto milioni di bonus e sei di ingaggio per cinque anni, anche senza decreto crescita, la farebbe“. Il problema è rappresentato dalla richiesta di bonus alla firma che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri, come quasi tutti i club finora, non sono disposti a spendere.

Dovesse abbassarsi però la richiesta, ecco che l’Inter sarebbe pronta a chiudere: “Il club Bonny lo aggiungerebbe volentieri, ma la terza punta che vorrebbe è Jonathan David“. Serve abbassare le pretese di sette milioni di euro affinché da Milano parta l’assalto decisivo: si arriverà a dama? Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di David, il bomber più conteso al momento nel panorama europeo.