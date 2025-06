Il sostituto di Victor Osimhen è stato finalmente individuato: anche Juventus e Napoli nel maxi intreccio di mercato.

Victor Osimhen ha concluso la sua stagione al Galatasaray – dove è arrivato in prestito dal Napoli la scorsa estate – con 37 gol realizzati in 41 partite giocate tra campionato e coppe. Anche grazie all’enorme contributo del bomber nigeriano lo storico club di Istanbul ha potuto fare il ‘double’, ovvero vincere sia la Super Lig che la Coppa di Turchia.

Osimhen tornerà ora a Napoli ma non per rimanerci: il centravanti ex Lille non rientra più nei piani dei partenopei, che puntano a incassare tutti i 75 milioni della clausola rescissoria per i club esteri e reinvestire poi quel denaro per regalare a Conte dei colpi di grande livello. Osimhen è però seguitissimo anche dalla Juventus: i bianconeri lo considerano il primo obiettivo per l’attacco e non hanno ancora mollato la presa, anche se trattare con il club del presidente Aurelio De Laurentiis non è affatto semplice.

Per accettare di cederlo a una diretta concorrente, infatti, i campioni d’Italia chiedono una cifra superiore ai 75 milioni di euro della clausola: per averlo la Juve dovrà accettare di spendere non meno di 85-90 milioni. In più Comolli e Chiellini dovranno tenere in conto l’ingaggio di Osimhen: i 10 milioni di euro all’anno chiesti dal suo agente spaventano non poco i bianconeri.

Scambio con Osimhen: l’intreccio di mercato coinvolge anche Juve e Napoli

E non è tutto: proprio in queste ore è cominciata a circolare la voce di un tentativo da parte del Galatasaray per l’acquisto definitivo di Osimhen. I turchi non vogliono privarsi del bomber nigeriano – che pare abbia richieste anche in Premier League, con il Manchester United in prima fila – e hanno avviato i contatti con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione.

Tuttavia sembra molto difficile che il Galatasaray arrivi a spendere così tanti soldi per un solo giocatore. Non a caso il club di Istanbul ha anche un piano B: si tratta di Jonathan David, attaccante canadese del Lille che si svincolerà dai francesi il prossimo 30 giugno. Il Galatasaray fiuta il colpo a parametro zero: l’eventuale assalto dei giallorossi sarebbe oltretutto una beffa proprio per Juventus e Napoli, due club che hanno messo da tempo gli occhi su David.

I partenopei negli ultimi giorni sembrano essersi defilati dalla corsa al giocatore, che non sembra convincere molto Antonio Conte; i bianconeri, al contrario, sono molto interessati, anche se tra lo stipendio a David e le commissioni agli agenti l’affare non è poi così economico.