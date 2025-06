Si avvicina l’addio di Hakan Calhanoglu all’Inter e spunta fuori anche la Juventus: ecco quello che potrebbe succedere

Il centro del mondo, almeno quello che vedeva Simone Inzaghi in panchina. Nei quattro anni del tecnico piacentino all’Inter, Hakan Calhanoglu è stato il fulcro della squadra nerazzurra. Difficile rinunciare a lui, anche nei momenti no che in una stagione non possono mancare mai. Il turco nelle mani di Inzaghi è diventato uno dei migliori centrocampisti al mondo, tanto da essere ambito da tutta Europa.

Ora che Inzaghi è volato via in Arabia Saudita e che la carta d’identità segna quota 31 anni, le cose sono cambiate: Calhanoglu resta importante per Chivu, ma non incedibile soprattutto se dovesse arrivare l’offerta giusta. Quella che da Istanbul è pronta a partire: trenta milioni alla società, ingaggio da 10 milioni al giocatore, una proposta che se non è quella giusta ci si avvicina molto. L’Inter vorrebbe strappare ancora qualche milioncino in più, arrivando a quota quaranta milioni, ma la sensazione è che l’avventura di Calhanoglu in nerazzurro possa essere vicina alla conclusione.

Ed allora Marotta e Ausilio sono già partiti a caccia del nome giusto per sostituirlo, un ‘viaggio’ non troppo lungo visto che la prima fermata è stata a Bergamo, ad un tiro di schioppo da Milano. Ederson è il nome individuato per il post Calhanoglu, ma con un ostacolo da superare: la Juventus.

Sfida Inter-Juve per Ederson: come stanno le cose

Il centrocampista brasiliano, 25 anni, è uno dei giocatori più ambiti tra i club che hanno la necessità di rinforzare la mediana. Così, su di lui hanno messo gli occhi l’Inter, l’Arabia e la Premier, ma anche la Juventus.

Tudor cerca qualità per la sua metà campo, un ulteriore innesto da affiancare ai vari Thuram, Koopmeiner e Locatelli per evitare i problemi che hanno caratterizzato questa stagione e Ederson sembra avere le caratteristiche giuste per accontentare il tecnico croato. Grande dinamismo, capacità di inserimento, diversi gol nelle gambe, il brasiliano ha tutto per essere il vero colpo bianconero.

Così si profila un derby d’Italia per il brasiliano che partirà da un dato molto chiaro: i 50 milioni che l’Atalanta ha fissato come prezzo base per il proprio calciatore. Una cifra che Inter e Juventus sperano di limare, ma che potrebbe non rappresentare un problema per i club inglesi e arabi: sono loro i veri potenziali pericoli per il colpaccio Ederson in Serie A.