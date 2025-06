Darwin Nunez può essere uno dei grandi colpi della Serie A 2025-2026: ha detto no all’Arabia Saudita, ora la scelta tra Napoli e Milan

Non si è fatto incantare dai soldi della Saudi Pro League: Darwin Nunez non ha voglia di appesantire il portafoglio a scapito della competitività. Ad appena 25 anni, l’attaccante uruguaiano ha chiaro in mente che non è ancora il tempo di fare scelte esclusivamente economiche e che l’aspetto tecnico deve avere ancora importante primaria.

Si spiega così il rifiuto alle proposte arrivate dall’Arabia Saudita: un doppio no, prima a gennaio, poi ad inizio giugno, che indirizza il presente, ma anche il suo futuro. Un futuro che per il calciatore di Artigas sarà lontano dal Liverpool: appena 8 presenze da titolare in stagione, trenta complessive, condite da sette gol, chiariscono che Slot non conta su di lui. L’uruguaiano nel nuovo corso dei Reds è diventato una riserva, ruolo che gli sta stretto e dal quale vuole fuggire: aspetta la proposta giusta Nunez, una proposta che potrebbe arrivare dalla Serie A.

Campionato ancora di primo livello, possibilità di rilanciarsi in grande stile, l’Italia può rappresentare la destinazione perfetta per l’ambizione dell’ex Benfica. Un’ambizione che si sposa bene con quelle di Napoli e Milan.

Napoli o Milan per Darwin Nunez: l’uruguaiano aspetta l’offerta giusta

Azzurri e rossoneri hanno messo il nome di Nunez nella lista delle possibili occasioni e restano alla finestra per capire quel che accadrà nelle prossime settimane. I costi dell’operazione (il Liverpool lo ha pagato 85 milioni, ma la valutazione è scesa molto, l’ingaggio si aggira intorno ai 5 milioni) potrebbero anche non essere improponibili, soprattutto se dall’Inghilterra arrivasse l’apertura ad una formula che contempli il prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Il Napoli è ancora alla ricerca di un sostituto di Kvaratskhelia, ma anche di un attaccante che possa alternarsi con Lukaku: Nunez potrebbe essere la soluzione per entrambi i problemi, considerata la sua capacità di giocare sia come esterno che come punta centrale. Caratteristiche che piacciono anche al Milan, alla ricerca di un’alternativa a Santiago Gimenez al centro dell’attacco, ma anche di qualcuno che possa giocarci insieme.

Allora sarà derby italiano per il calciatore? Presto per dirlo, perché colpi del genere potrebbero decollare più verso al fine del mercato, soprattutto se nessuna delle corazzate d’Europa dovesse farsi avanti. Napoli e Milan aspettano, dunque: Darwin Nunez può essere la ciliegina sulla torta del mercato azzurro o rossonero.