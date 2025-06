Il derby tenta Gigio Donnarumma: già in contatto con i compagni, la sua partenza dal PSG è sempre più vicina

Gigio Donnarumma, campione d’Europa e protagonista importante del Paris Saint-Germain, continua a essere al centro dei rumors di mercato. Nonostante un periodo difficile con la Nazionale italiana, il portiere azzurro rimane una figura chiave a livello internazionale e le voci su un possibile futuro lontano da Parigi non cessano.

Al momento, il suo legame con il PSG sembra solido, ma la sua situazione contrattuale continua a sollevare interrogativi. Donnarumma ha recentemente dichiarato che la sua priorità rimane quella di restare al PSG, dove si trova bene e ha raggiunto importanti traguardi, ma ha anche lasciato aperta la porta per un eventuale trasferimento, non escludendo un ritorno in Serie A in futuro.

In Italia, le squadre più accostate a Donnarumma sono Inter e Juventus, entrambe interessate al portiere che ha vissuto un’esperienza formativa e di grande successo al Milan prima di trasferirsi a Parigi. Tuttavia, nonostante questi interessamenti, Donnarumma ha sottolineato che il suo obiettivo resta il rinnovo con il club francese, la cui situazione verrà discussa a breve. Nonostante le sue dichiarazioni, l’incertezza che circonda il futuro del portiere continua a suscitare attenzioni e a generare continui aggiornamenti sui media.

Donnarumma tentato dalla Premier League: Manchester City e United in corsa

Oltre alla Serie A, Donnarumma potrebbe essere attratto da un’avventura in Premier League, dove ci sono i due club di Manchester pronti a sfidarsi per ottenere il suo acquisto. Secondo quanto riportato da TeamTalk, sia il Manchester City che il Manchester United sarebbero interessati al portiere italiano, con entrambi i club alla ricerca di un rimpiazzo per i rispettivi estremi difensori.

Ederson, portiere del City, è da tempo oggetto di interesse da parte di squadre arabe, mentre Onana, portiere dello United, non ha convinto appieno a Old Trafford, con prestazioni altalenanti che lo rendono un possibile partente. Nonostante l’interesse per Svilar, vicino al rinnovo con la Roma, per entrambi i club Donnarumma sarebbe un rinforzo di grande valore, con il tecnico del City, Pep Guardiola, e quello dello United, Rubén Amorim, che avrebbero espresso interesse per lui.

Il futuro di Donnarumma, quindi, potrebbe davvero passare per una nuova esperienza in Premier League, anche se la questione resta legata anche alla sua volontà di lasciare Parigi. Il prossimo anno, infatti, lo United non parteciperà alle coppe europee, un aspetto che potrebbe influire sulla decisione del portiere.

Sempre stando a quanto riportato da TeamTalk, Donnarumma avrebbe avuto delle conversazioni con alcuni suoi compagni di squadra riguardo alla possibilità di trasferirsi in Inghilterra. L’eventualità di un trasferimento in Premier League rappresenta una tentazione concreta per l’estremo difensore, che potrebbe essere pronto a iniziare una nuova sfida.