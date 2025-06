Jannik Sinner sta facendo parlare davvero un sacco di sé, soprattutto dopo la finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner ha perso la finale contro Carlos Alcaraz al Roland Garros, dovendosi accontentare del trofeo del secondo posto dopo oltre 5 ore di tennis intenso e ad altissimo livello tecnico. L’altoatesino e lo spagnolo hanno venduto cara la pelle per regalare a loro stessi un match indimenticabile, e al pubblico uno spettacolo imperdibile.

Possiamo tranquillamente dire che ci sono riusciti nettamente, anche se ciò che frullerà nella testa di Sinner in queste ore non sarà esattamente questo.

Per lui, infatti, si tratta di una sconfitta davvero pesantissima e dura da accettare, specialmente perché a un certo punto del match sembrava davvero a un passo dalla possibilità di alzare il trofeo dell’Open di Parigi. Così non è stato, malgrado lui abbia davvero dato tutto per festeggiare quello che sarebbe stato un successo a dir poco straordinario.

Sinner, l’annuncio dopo il Roland Garros: i dettagli

Jannik Sinner ci metterà un po’ prima di metabolizzare una sconfitta che inevitabimente pesa come un macigno sulle spalle del campione altoatesino. Qualcuno che può capirlo molto bene è Boris Becker, che nel corso della sua carriera ha perso 4 finali Slam. Come riportato da Tennis World, Becker ha parlato di quanto sia effettivamente difficile superare una sconfitta di questo tipo: “Per Sinner questa partita è qualcosa di brutale, perdere una finale del Grande Slam con delle palle match è qualcosa di molto duro, è arrivato persino a servire per il match”.

Boris Becker ha ammesso che a suo modo di vedere non c’è niente di peggio, tuttavia allo stesso tempo Sinner può essere orgoglioso della sua prestazione. In ogni caso, si è comportato da campione, ha lottato e ha giocato il suo miglior match su un campo in terra battuta finora. Secondo Becker, “quando accadrà di nuovo, forse Jannik sarà più fortunato”. Sicuramente è molto difficile accettare una sconfitta del agenere per un giocatore tanto talentuoso e in grado di compiere imprese realmente straordinarie come Jannik Sinner.

Tuttavia, non c’è alcun dubbio che Sinner possa ripartire. E che magari possa farlo proprio dalla splendida prestazione fornita per tutto il Roland Garros, dove neanche un ottimo Novak Djokovic ha potuto contrastarlo e in cui c’è stato bisogno di un Carlos Alcaraz semplicemente splendido per sovrastarlo (e soltanto dopo oltre 5 ore di gioco). Magari la sconfitta non passa, ma un tennista di questo livello può e deve ripartire dalle cose molto buone fatte sul campo di gioco.