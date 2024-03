Calciomercato Juve, Giuntoli sulle tracce di un giocatore che ricorda Victor Osimhen: contatti già partiti per l’estate

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione sul calciomercato Juve in entrata in vista dell’estate, con il nome di Facinet Conte del Bastia tenuto in grande considerazione.

Ma chi è costui? Classe 2005, per movenze e caratteristiche viene paragonato a Victor Osimhen e in seconda serie francese si sta imponendo con 5 reti messe a segno in 15 gare. A gennaio è stata respinta un’offerta del Genoa da 4 milioni di euro, ma Giuntoli, per l’estate, ha già preso una posizione di vantaggio.

