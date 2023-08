Calciomercato Juve, il dirigente avversario sbatte la porta : «Nessuna possibilità che diventi bianconero». La chiusura è definitiva

Suona come un chiusura definitiva quella dell’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali al calciomercato Juve.

Queste le sue parole sul futuro di Domenico Berardi: «Non ci sono possibilità che vada alla Juventus. È un grande professionista e si sta comportando in maniera perfetta. Sarà in campo con noi la prossima partita. Sta lavorando per recuperare la condizione».

The post Calciomercato Juve, il dirigente avversario sbatte la porta : «Nessuna possibilità che diventi bianconero» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG