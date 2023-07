Calciomercato Juve, il Milan insiste: vuole il vice Theo dai bianconeri. Due giocatori nel mirino dei rossoneri

Il Milan è in cerca di un vice Theo Hernandez in questa sessione di calciomercato e continua a effettuare sondaggi per due giocatori della Juve: Cambiaso e Pellegrini.

Come riferito da Sky Sport, infatti, i rossoneri puntano sui due terzini non solo per le loro qualità, ma anche perché sono entrambi italiani e quindi farebbero comodo per motivi di lista. Sono attese novità nei prossimi giorni.

