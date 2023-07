Perinetti sicuro: «La Juve per Giuntoli è l’ideale, farà questo». Le parole del direttore tecnico dell’Avellino

Perinetti, esperto dirigente di lungo corso nel mondo del calcio e attuale direttore tecnico dell’Avellino, ai microfoni di A Tutto Mercato minuto per minuto ha commentato l’approdo di Giuntoli alla Juve come nuovo direttore sportivo. Queste le sue parole.

LE PAROLE – «Giuntoli, secondo me, scegliendo la Juve ha trovato il posto migliore per lavorare. Per lui è l’ambiente ideale dove costruire e rilanciare».

