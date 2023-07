Lukaku Juve, tutto dipende da Onana: l’intreccio con l’Inter per il belga. Le ultime sulla situazione dell’attaccante

Il futuro di Lukaku all’Inter è legato alla cessione di Onana al Manchester United. L’offerta dei nerazzurri al Chelsea da 30 milioni più bonus non è bastata perché ci sono gli interessamenti della Juve e di un club arabo, per cui la squadra di Inzaghi potrà rialzare solo quando venderà il portiere.

A riferirlo è Sky Sport, secondo cui la Juve al momento non è in grado di presentare un’offerta. L’obiettivo del belga resta sempre quello di lasciare il Chelsea con l’Inter che è in vantaggio perché conta sulla volontà del giocatore.

The post Lukaku Juve, tutto dipende da Onana: l’intreccio con l’Inter per il belga appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG