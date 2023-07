Calciomercato Juve, il nuovo Vlahovic può arrivare dalla Ligue 1: sale Jonathan David per il ruolo di centravanti

Come riporta Tuttosport la Premier League continua a pensare a Dusan Vlahovic: in pole c’è il Chelsea, poi il Tottenham se il Bayern dovesse affondare per Kane, più defilato il Manchester United. Il calciomercato Juve chiede 80 milioni, anche per poter reperire poi un’alternativa all’altezza.

Alternativa che la coppia Giuntoli-Manna avrebbe individuato in Jonathan David del Lille, per cui servirebbero 60 milioni. Ma il giocatore guadagna poco meno di 2 milioni, non molti se paragonati ai 7 dell’attuale contratto del serbo.

