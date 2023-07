Bonucci Juve, si tratta l’addio? La posizione del capitan in bilico Giuntoli vuole il suo pallino del City per rinforzare la difesa bianconero

Come spiega il Corriere dello Sport in casa Juventus tiene banco la questione Bonucci, a cui in bianconero resta un anno di contratto a 6.5 milioni a cui il calciatore non intende rinunciare con una rescissione. Serve una trattativa e per questo dall’entourage del capitano trapela l’intenzione di restare. Spettatore interessato il Newcastle, c’è anche la prospettiva Mls ma la famiglia vorrebbe restare a Torino e Leo iniziare il corso da allenatore. La vicenda è quindi intricata.

In tutto questo il quotidiano scrive come Laporte del Manchester City sia un pallino di Giuntoli. I citizens hanno l’accordo con Gvardiol del Lipsia e per questo hanno messo il francese alla porta. Costa 30 milioni, meno di Le Normand su cui è in vantaggio il Napoli, ma per arrivarci servirebbe comunque la liquidità di una cessione importante come quella di Bremer.

