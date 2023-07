Buffon fa marcia indietro sull’addio? Gli è arrivata quell’offerta… Sono ore di riflessione per l’ex portiere della Juventus

Buffon aveva deciso di smettere, ma ha ricevuto un’offerta dall’Arabia e ci sta pensando. Lo riporta Sky Sport.

Oggi l’ex portiere della Juventus non è andato al raduno del Parma per prendere del tempo per decidere.

