Calciomercato Juve, in Turchia sono sicuri e danno i bianconeri sulle tracce del “nuovo Haaland”: ecco chi è

Secondo quanto riportato dai media turchi, per il calciomercato bianconero si sta facendo ora anche il nome del classe 2003 Efecan Barlik.

L’attaccante, di proprietà del Basaksehir ma in forza all’Usak Spor in prestito, viene paragonato ad Erling Haaland per il suo stile di gioco. Sulle sue tracce anche Galatasaray, Fenerbahce ed Olympiakos.

