Calciomercato Juve: la Lazio ha preso la sua decisione su Luca Pellegrini. Ecco qual è il destino del terzino bianconero

Come riferisce Il Messaggero Claudio Lotito non sembra disposto a versare al calciomercato Juve i 12 milioni necessari per il riscatto di Luca Pellegrini.

Il presidente e Sarri vorrebbero però comunque confermare il ragazzo: l’ipotesi più accreditata è quella di un rinnovo del prestito.

