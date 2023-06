Gravina: «Mancini è nel cuore dei tifosi della Nazionale, Napoli ipotesi fantomatica». Le parole del presidente FIGC

Gabriele Gravina ha parlato del futuro del ct azzurro Roberto Mancini, e non solo, a Radio Rai.

NUOVO FORMAT COPPA ITALIA – La Coppa Italia è un torneo importante, ha acquisito un appeal che richiede una valorizzazione. La Lega di A sta lavorando in linea con quello che sta avvenendo a livello internazionale, con un format nuovo che può affascinare. Sono favorevole ai cambiamenti, ben vengano. Queste modifiche possono dare maggiori possibilità di valorizzazione al nostro calcio a livello nazionale e internazionale.

TRE SCONFITTE IN FINALE – Come movimento italiano non siamo purtroppo riusciti a centrare una vittoria, ma le tre finali sono un grande risultato, amplificato dalle cinque semifinaliste che hanno completato il rilancio del calcio italiano. Certo, è stato molto doloroso vedere tantissimi tifosi italiani delusi, ma ci sono tanti segnali di ripresa per il nostro calcio, uno su tutti: 14 italiani titolari in queste finali. Qualcosa sta cambiando.

MANCINI AL NAPOLI – Sono state fantomatiche ipotesi davvero molto molto remote. Mancini è il nostro allenatore, al Napoli lo unisce solo il colore azzurro. Mancini è concentrato su un progetto di medio-lungo termine. Roberto è nel cuore degli italiani. è e resterà l’allenatore della Nazionale. Siamo tutti concentrati sulla Final Four di Nations League, è un evento importante. Vogliamo ritornare ad entusiasmare i tifosi. La stagione è stata molto lunga e logorante, ma c’è grande voglia di azzurro. La prima sfida contro la Spagna è difficilissima, affrontiamo una squadra fortissima, ma – indica Gravina – questo gruppo ha saputo sopperire ad alcune carenze di qualità d’organo con determinazione, organizzazione ed entusiasmo. Dobbiamo tornare ad essere una squadra speciale.

