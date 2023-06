Di Livio: «Tifosi della Juve abituati bene, il gioco di Allegri è da provinciale». Le parole dell’ex calciatore bianconero

Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus, è stato intervistato da Tuttosport.

RESPONSABILITA’ JUVE – La Juve è grande responsabilità e grande orgoglio: queste sono le due parole che voglio mettere dentro al grande calderone bianconero. Grande responsabilità perché vesti una maglia importante: se non dai tutto quello che devi dare ti mandano via. Grande orgoglio perché sei altamente competitivo e giochi sempre per vincere.

DIRIGENTE PIU’ JUVENTINO – Per me rimane Moggi, è stato il dirigente che incarnava la cattiveria agonistica della Juve. E con lui tutta la triade, Giraudo e Bettega: sono stati formidabili per competenza, professionalità, unione, erano perfettamente amalgamati come dirigenti. Davano un segnale forte alla squadra. Mi spiace per Calcipoli: hanno voluto colpire Moggi per fare tacere tutti, il sistema era sbagliato, ma Moggi non era certo l’unico a farlo e tutti lo sapevano.

TIFOSI SCONTENTI – Sono dei buongustai perché nella loro storia hanno sempre vinto. Dopo i 9 scudetti consecutivi, adesso fanno polemiche perché arrivano da queste due ultime stagioni senza titoli. C’è da capirli perché sono abituati bene.

ALLEGRI – Chiunque avesse guidato quest’anno la Juve non avrebbe potuto fare meglio. Bisogna però distinguere tra l’aspetto psicologico e quello del gioco. Sul primo Allegri è stato bravissimo perché ha saputo tenere unito il gruppo, compito assai complicato tra penalizzazioni, sentenze, punti tolti, ridati e ritolti. Per quanto riguarda il gioco, anche Allegri deve capire che bisogna fare un calcio diverso. Mi auguro la prossima stagione di vedere una squadra rinnovata nel gioco: la Juve deve andare in campo ad azzannare gli avversari, non può aspettare che gli altri facciano la partita e poi puntare sulle ripartenze, questo è un gioco da provinciale

