Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi

Il calciomercato Juve non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore del settore Sport Federico Cherubini in condivisione con il vice presidente Pavel Nedved e il tecnico della prima squadra Massimiliano Allegri. Di seguito tutte le trattative del calciomercato Juventus in tempo reale.

Juventus Ultimissime di Mercato – LIVE

SABATO 8 APRILE

Milinkovic-Savic alla Juve: quanti soldi servono per strapparlo alla Lazio

Vlahovic lascia la Juventus? Non è convinto di restare per due motivi

Retroscena Kostic: sarebbe potuto essere della Lazio. Tutto saltato per una mail

VENERDI’ 7 APRILE

Calciomercato Juve: è lui il sogno se Rabiot non rinnova

Calciomercato Juve, Retegui: «Mi piacerebbe giocare in quei club»

GIOVEDI’ 6 APRILE

Cuadrado Juve, aria di rinnovo? Allegri ha dato l’ok a questa offerta

Rinnovo Di Maria, tre jolly per la Juve: così può convincerlo a firmare

MARTEDI’ 4 APRILE

Frattesi Juve, c’è l’apertura di Carnevali. Ma solo ad una condizione

Bastoni Juve (Tuttosport), si lavora allo sgarbo all’Inter! Ecco come

LUNEDI‘ 3 APRILE

Milinkovic-Savic Juve, il serbo esce allo scoperto sul futuro. Ultime

Kean meglio di Vlahovic e Milik: parlano i numeri. La Premier ci ripensa

VENERDI’ 31 MARZO

Calciomercato Juve, spunta la nuova squadra di Paredes: «Il PSG lo cederà a loro»

Calciomercato Juve, italiani e tosti: il club ha scelto i due obiettivi per il centrocampo

Calciomercato Juve: stravolti i piani sul futuro di Cuadrado? Ultime

GIOVEDI’ 30 MARZO

Kean via dalla Juve? Dalla Turchia: può andare in quel campionato lì

Rabiot Juve, non lo stipendio: il vero ostacolo per il rinnovo è un altro

Mercato Juve, Lotito prova lo scippo: ha una corsia preferenziale

Di Maria Juve (Gazzetta), il Fideo ha deciso: resta anche senza coppe

MERCOLEDI’ 29 MARZO

Calciomercato Juve: Mourinho impedisce un colpo ai bianconeri

Calciomercato Juve, parla l’obiettivo: «Io sono già in una grande squadra»

MARTEDI’ 28 MARZO

Calciomercato Juve, per Zakaria non è finita: nuova speranza di cessione

Mercato Juve, due ritorni già decisi per fine stagione. Di chi si tratta

Scalvini Juve, il colpo per l’estate: cosa serve per strapparlo all’Atalanta

Calciomercato Juve, da Bremer a Rugani: difesa intoccabile. Ultime

Retegui Juve, ci sono anche i bianconeri! Il piano per l’italo-argentino

LUNEDI’ 27 MARZO

Calciomercato Juve, rivoluzione giovane: ma c’è l’eccezione. Colpo a zero

Calciomercato Juve: Kostic cedibile solo in un caso

Milik-Juve, il Marsiglia a Torino: importanti novità sul riscatto

SABATO 25 MARZO

Juventus, l’idea su Miretti e Fagioli: cessione solo per proposte folli

Morata-Juve atto III? Tra i blitz torinesi e il sì di Allegri: c’è un ostacolo

Calciomercato Juve: il Chelsea piomba su un baby bianconero. Via per 20 milioni

VENERDI’ 24 MARZO

Soulé-Juve, delusione per lo scarso impiego (Repubblica Torino): ora vuole garanzie sul futuro

Calciomercato Juve: occhi su Timothy Weah, piace dopo il cambio di ruolo

Calciomercato Juve: Frattesi considerato l’erede di Rabiot. Ma spunta lo United

GIOVEDI’ 23 MARZO

Calciomercato Juve, spettro esuberi: in due possono tornare

Calciomercato Juve, giovani e italiani: tutti i nomi nel mirino per il futuro

Frattesi Juve, anche Carnevali conferma. C’è il suo annuncio

Rinnovo Rabiot, situazione congelata dalla Juve: il motivo

MERCOLEDI’ 22 MARZO

Calciomercato Juve: Cambiaso può diventare la contropartita per l’obiettivo di Allegri

Kulusevski può tornare alla Juve: manca una condizione per il riscatto del Tottenham

Di Maria-Juve, Argentina alleata dei bianconeri: slitta il rientro al Rosario

Frattesi-Juve, è lui il pallino di Allegri: verrebbe anche senza Champions

MARTEDI’ 21 MARZO

Rinnovo Di Maria, nuova richiesta del Fideo: «Vuole questa certezza»

Gnonto Juve, l’ultima idea per l’attacco. C’è già un piano

Rinnovo Rabiot, speranze vive! Pronta la super offerta per convincerlo

LUNEDI’ 20 MARZO

Rinnovo Di Maria, l’annuncio di Calvo! Cosa succederà

Calvo svela su Rabiot: «Stiamo ragionando, ma prima aspettiamo…»

DOMENICA 19 MARZO

Mercato Juve, in Spagna insistono: ecco il sostituto di Vlahovic

Arthur, il Liverpool ha deciso: lo rispedirà alla Juve. E per il futuro…

SABATO 18 MARZO

Calciomercato Juve: Zakaria verso il ritorno a Torino. Ecco i piani del club bianconero

VENERDI’ 17 MARZO

Calciomercato Juve: Guardiola ha telefonato all’obiettivo bianconero. Le ultime

GIOVEDI’ 16 MARZO

Calciomercato Juve, sfida al Chelsea: c’è il centrocampista nel mirino

MERCOLEDI’ 15 MARZO

Calciomercato Juve: occhi su El Dibu Martinez. Possibile lo scambio per arrivare al portiere campione del mondo con l’Argentina

Calciomercato Juve: Kean rischia la cessione. Ecco da cosa dipende e le possibili destinazioni dell’attaccante

Calciomercato Juve: per il dopo Vlahovic c’è Scamacca a prezzo di saldo. L’attaccante del West Ham è un vecchio pallino

MARTEDI’ 14 MARZO

Pogba Juve (Repubblica), valutazioni in corso? Quanto costerebbe l’addio

Calciomercato Juve, Paredes aiuta con il nuovo colpo? Lo scenario

Rabiot Juve, cambia tutto sul rinnovo! L’ultima richiesta del francese

Pogba, morale al minimo: idea rescissione? La risposta Juve

DOMENICA 12 MARZO

Pogba Verratti (Gazzetta), la suggestione: si può fare lo scambio?

SABATO 11 MARZO

Calciomercato Juve: occhi sul talento Barco, ha l’agente di Tevez

Calciomercato Juve: il sostituto di Rabiot costa 30 milioni di euro

Rinnovo Di Maria: per il Fideo conta più la Juve della Champions. Vuole restare

Calciomercato Juve: Allegri preferisce Hjulmand a Rovella. Il prezzo

VENERDI’ 10 MARZO

Di Maria-Juve, il rinnovo ora è probabile: anche senza Champions…

GIOVEDI’ 9 MARZO

Calciomercato Juve, derby d’Italia: anche Marotta vuole il difensore

Di Maria Juve, svolta sul rinnovo: «Il pensiero del club è più chiaro»

Milinkovic-Savic dice addio alla Lazio: in estate va via. E la Juve…

MERCOLEDI’ 8 MARZO

Mercato Juve: Milik gobbo vero, ecco il gesto che esalta i tifosi. Il polacco avrebbe già preso una decisione sul futuro

Calciomercato Juve: Vicario è il preferito per il dopo Szczesny. Ultime sul futuro della porta bianconera

Calciomercato Juve: torna la pazza idea Donnarumma per la porta. Il portiere del PSG costa tanto ma anche dei pro

Szczesny può lasciare la Juve: tentazione Tottenham. Da cosa dipende il futuro del portiere polacco, fedelissimo di Allegri

MARTEDI’ 7 MARZO

Vlahovic via dalla Juve, Bayern e non solo: ecco chi lo sta cercando

Mercato Juve, due big scappano? Così possono cambiare idea

Vlahovic Bayern Monaco, annuncio di Salihamidzic! Lo ha rivelato il ds

Vlahovic Juve (Gazzetta), non segna più: ora è un caso! E il futuro…

Rabiot Juve, il rinnovo ad una condizione. ULTIME

LUNEDI’ 6 MARZO

Calciomercato Juve: Brozovic retrocesso all’Inter. Che occasione

DOMENICA 5 MARZO

Cuadrado via dalla Juve, nuove voci: anche lui va da Mourinho?

SABATO 4 MARZO

Roma Juve, è sfida anche sul mercato: i tre nomi contesi a Pinto

Calciomercato Juve: possibile sgarbo a Mourinho. In canna il colpo a zero

Clamoroso Cuadrado, Inter e Roma sulle sue tracce: può ‘tradire’ la Juve?

Calciomercato Juve: il Bayern piomba su Vlahovic. Un emissario al Derby

Di Maria-Juve, il club rompe gli indugi per il rinnovo anche senza UCL. I sacrificati saranno altri

Alex Sandro, altro che rinnovo automatico: la Juventus raddoppia

VENERDI’ 3 MARZO

Calciomercato Juve: nessuna decisione definitiva sulla situazione Paredes

Calciomercato Juve: occhi sul gigante 15enne, è il ‘nuovo Ibra’

GIOVEDI’ 2 MARZO

Mercato Juve, si fiuta il colpo per la difesa: non ha ancora rinnovato

Parisi Juve, l’agente esce allo scoperto! E’ arrivato l’annuncio

Calciomercato Juve, nuove conferme: un big dirà addio a fine stagione

MERCOLEDI’ 1 MARZO

Koopmeiners Juve, l’Atalanta spara altissimo per il centrocampista olandese: una richiesta che non può essere accontentata

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO

Cambiaso di ritorno? «La Juve mi rivoleva, ma le dico questo»

Calciomercato Juve, Zaniolo e non solo: torna lo zoccolo duro italiano

Zaniolo Juve, non è mica finita. Perchè stavolta si può fare

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO

Calciomercato Juve, Di Maria valuta l’addio: ecco l’ultima ipotesi

Arthur tornerà alla Juve, ma per poco: due club brasiliani su di lui

Vlahovic (CorSport), la Juve fa il prezzo: a questa cifra va via

Paredes, ultima chance: può conquistarsi la conferma. Lo scenario

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Pinsoglio segue Ronaldo all’Al Nassr? Novità sul portiere della Juve

Di Maria ha deciso: confessione ai compagni sul suo futuro

Paredes «ci è rimasto male»: rivelazione sul centrocampista della Juventus

Hojlund come Haaland? La Juve poteva prenderlo in estate a un terzo. Ma c’era Kean

Calciomercato Juve: servono 40 milioni per Milinkovic. Ma lui preferisce un’altra squadra

Vlahovic-Juve, addio in estate? Il Real e le incertezze giudiziarie allontanano Dusan

Calciomercato Juve: Hojlund il prescelto se parte Vlahovic. Sta convincendo tutti

SABATO 25 FEBBRAIO

Di Maria convinto da Allegri? La Juve prepara l’offerta al ribasso per il rinnovo.

Calciomercato Juve: summit con Allegri. Gli obiettivi per l’estate

VENERDI’ 24 FEBBRAIO

Scalvini nel mirino della Juve ma «Io vorrei giocare in Premier». Le parole del difensore dell’Atalanta

Di Maria-Juve, Allegri chiede il rinnovo: il club lo accontenta Il tecnico non vuole rinunciare alle magie del Fideo

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO

Calciomercato Juve (Gazzetta), esodo dei big senza Champions: i nomi

Milinkovic Savic Juve (Gazzetta), ci risiamo: nuovo piano per il grande colpo

MERCOLEDI’ 22 FEBBRRAIO

Calciomercato Juve: si complica il portiere del futuro, minaccia Bayern Monaco

Calciomercato Juve: Wanda Nara lo ha svelato. Retroscena su Icardi

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO

Di Maria Juve, cambia il futuro! Ha detto sì a questa possibilità.

Carlos Augusto Juve, il sostituto di Alex Sandro: il piano per convincere il Monza.

Mercato Juve, non solo Carlos Augusto: anche un nome a sorpresa.

Alex Sandro ai saluti: ma non è l’unico big della Juve ad andarsene.

Carlos Augusto Juve, Galliani allo scoperto! Annuncio sul possibile affare.

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO

Mercato Juve, retroscena: in estate lui fu ad un passo, poi saltò tutto!

Parisi Juve: altro indizio di Zanetti sul futuro del terzino

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Calciomercato Juve, parla l’esperto: «Tre big potrebbero partire».

Di Maria via dalla Juve: due nuove possibilità per il Fideo! Ecco quali.

Mercato Juve, il centrocampista rompe con il suo club: assalto in estate?

SABATO 18 FEBBRAIO

Calciomercato Juve diverso dal solito: cambia tutto. C’è un centrocampista in cima alla lista.

Rabiot corteggiato dal Liverpool: la Juve ci prova lo stesso. E Veronique…

Mercato Juve, rivelazione sull’obiettivo: «In estate può andare in una big».

VENERDI’ 17 FEBBRAIO

Calciomercato Juve: Di Maria brilla, il Galatasaray vuole portarselo via.

Calciomercato Juve: occasione Mount dal Chelsea. La dirigenza pensa al trequartista che non sta rinnovando coi Blues

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO

Calciomercato Juve: si mette male per il post Cuadrado. Era la prima scelta ma il terzino sembra vicino alla Premier

Vlahovic Juve, addio a fine stagione per il centravanti serbo? A una condizione si avvicinerebbe la sua cessione

Angel Di Maria lascerà la Juve al termine di questa stagione? Ci sono tre opzioni nel futuro del Fideo: i dettagli

The post Calciomercato Juve LIVE: retroscena su Kostic, Vlahovic pensa all’addio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG