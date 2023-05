Calciomercato Juve, Lotito non cambia idea su Milinkovic: vuole quella cifra per liberare il suo centrocampista

Milinkovic-Savic sta per vivere con ogni probabilità le ultime settimane da calciatore biancoceleste.

Tuttavia, come riporta Il Messaggero, nonostante il solo anno di contratto rimanente (è in scadenza nel 2024) Lotito non sembra voler cambiare idea e continua a chiedere 40 milioni di euro per il suo cartellino possibilmente cash e senza contropartite. Se il presidente non cambierà idea l’ipotesi di un addio a parametro zero tra 12 mesi non sarebbe più così peregrina. Anche il calciomercato Juve è avvisato.

The post Calciomercato Juve, Lotito non cambia idea su Milinkovic: vuole quella cifra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG