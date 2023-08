Calciomercato Juve: lui doveva essere bianconero. Ora è vicino al Manchester United… Il difensore vuole lasciare il Bayern Monaco

Come riferito da Sportitalia Benjamin Pavard vuole lasciare il Bayern Monaco e volare in Inghilterra, con il Manchester United che lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per la corsia di destra.

L’ex Stoccarda spinge per la Premier League con la squadra di ten Hag che farà di tutto per accontentare il suo allenatore. In passato Pavard è stato un obiettivo sensibile del calciomercato Juve.

