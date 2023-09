Calciomercato Juve: Magnanelli può portare il nuovo acquisto di gennaio. Anche Allegri è un grande estimatore dell’esterno offensivo

Come scrive La Stampa, e per ammissione dello stesso ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, a gennaio potrebbe tornare di moda il tormentone Berardi in ottica calciomercato Juve.

Secondo il quotidiano torinese il ritorno di fiamma estivo dopo i tanti abboccamenti passati sarebbe dovuto anche alla presenza di Francesco Magnanelli nello staff di Allegri. Ora non è esclusa una nuova puntata. La Juve non avrebbe bisogno di attaccanti ma Max non ha mai nascosto la sua predilezione per Berardi.

