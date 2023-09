Inter vicina alla cessione: Zhang sommerso dai debiti. Trovato un fondo medio orientale interessato all’acquisto

Come riferisce Tuttosport, per l‘Inter si fa sempre più concreta la possibilità di cessione da parte del presidente Steven Zhang. Raine Group, banca d’affari statunitense che da tempo ha preso in mano il dossier, ha trovato un fondo medio orientale interessato al club e disposto ad accontentare i desideri economici di Suning.

La strada è quella di rifinanziare il debito con Oaktree con gli interessi alle stelle. Ma se il fondo medio orientale si dimostrasse serio, tutto potrebbe cambiare: la deadline resta quella del 20 maggio 2024, data in cui bisognerà decidere se saldare il debito, rifinanziare oppure cedere.

